Windows 11, Update İndirmelerini Sürdürülebilir Hale Getiriyor!

Geçen ay kararlı kullanıcılar için çok ihtiyaç duyulan görev çubuğu iyileştirmelerini ve Android uygulama desteğini ekledikten sonra Microsoft, yakın zamanda Dev Channel‘daki Insider‘lara yeni özellikler içeren Windows 11 build 22567‘yi sunmaya başladı. Bu güncelleme, Windows Update sisteminde her zamankinden daha sürdürülebilir hale getiren değişiklikleri ve daha fazlasını içeriyor.

Windows 11 Build 22567 Duyuruldu: Yenilikler Neler?

Microsoft, resmi bir blog gönderisi aracılığıyla en son Windows 11 build 22567‘yi duyurdu. Sürdürülebilir Windows güncellemesi bölümünden başlayarak Microsoft, Windows Update sisteminin güncellemelere arka planda öncelik vereceğini bir bir yenilik sunacak.

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Bu, özellikle WattTime veya electricMap gibi platformlardan karbon yoğunluğu verilerinin olduğu bilinen bir bölgede yaşayanlar için, Windows Update‘in güncellemeleri kontrol etmek için daha fazla temiz enerji olduğu bir zamanı algılamak için bu verilerden yararlanacağı anlamına geliyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, Windows Update ayarları sayfasında bu yeni azaltılmış karbon emisyonu bilgisini göreceksiniz.

Bu özellik, Windows Update işleminden kaynaklanan karbon ayak izini azaltmayı amaçlayacak. Ancak, istediğiniz zaman Ayarlar sayfasından yeni Windows 11 güncellemelerini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Windows 11 Build 22567‘deki bir diğer önemli değişiklik, yakın zamanda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulan yeni “Microsoft Hesabınız” sayfasıdır. Şimdi, Ayarlar’daki Hesap sayfasında Microsoft 365 aboneliğiniz ve OneDrive depolama alanınız hakkında daha fazla bilgi görülecek. Ayrıca, ödeme yöntemleri güncelleyebilecek ve Aile abonelikleri bilgilerini kontrol edilebilecek. Etkin bir Microsoft 365 aboneliği yoksa, bu sayfada Office uygulamalarının web sürümlerine bağlantılar sunacak.

Bu güncelleştirmeyle birlikte Microsoft, bilgisayarları potansiyel olarak tehlikeli ve bilinmeyen uygulamalardan korumak için bir güvenlik katmanı görevi gören yepyeni bir Akıllı Uygulama Denetimi özelliği de ekledi. Özelliği açıldığında, iş akışınızı engellemeden çalışıp çalışmayacağını belirlemek için PC kullanım düzeninitakip edecektir. Olmazsa, özellik otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca istenilirse tekrar etkinleştirilebilecek.

Microsoft ayrıca Windows 11‘deki “Birlikte Aç” iletişim kutusunun tasarımını değiştirerek onu daha modern ve Akıcı Tasarımına uygun hale getirdi. Ayrıca, güncellenen iletişim kutusu artık açık ve koyu temaları destekliyor. Değişikliği görmek için aşağıdaki ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.

Bunların dışında, Windows 11 22567 güncellemesi, Windows 11 OOBE (kullanıma hazır deneyim) sırasında Android akıllı telefonlarını PC’ye bağlama yeteneği ve çok parmakla dokunma hareketleri için animasyon güncellemeleri gibi küçük değişiklikler içeriyor.

Ek olarak, yeni Görev Yöneticisi gibi önceki Yapı sürümü 22557′deki özellikler, tüm Geliştirme Kanalı kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Windows 11 Build 22567, Dev Channel‘daki Insider‘lar için mevcut ve genel izleyici kitlesine ne zaman ulaşacağına dair bir haber yok.