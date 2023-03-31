Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’ın kaynak kodunun bazı bölümleri Github’da sızdırıldı. Bu olay, şirketin yeni sahibi için büyük bir sıkıntıya neden oldu. Mahkeme başvuruları, Twitter’ın telif hakkı ihlali iddiasında bulunduğunu ve kodun Github’dan kaldırılmasını talep ettiğini gösteriyor. Kod aynı gün kaldırıldı, ancak ne kadar süredir çevrimiçi olduğuyla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.

Twitter ayrıca ABD Bölge Mahkemesinden Github’a kodu yayınlayan kullanıcının ve koda erişip indirenlerin kimliğini açıklama emri vermesini talep etti.

Herhangi bir veri sızıntısı, hassas bilgilerin korunmasında ve paydaşların güveninin sürdürülmesinde başarısızlığı temsil ettiğinden, bir kuruluş için oldukça ciddi. Ayrıca, dünyanın en aktif sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, tonlarca kullanıcının kimlik bilgilerini ve verilerini güvence altına almak giderek daha önemli hale geliyor. Uygun güvenlik protokollerinin eksikliğini vurgular ve kuruluşun finansal ve itibar refahı için ciddi sonuçları olabilir.

Twitter’ın bu adımı, gelecekteki tehditlerin en azından bastırılmasını sağlayacaktır, çünkü böyle bir kaynak kodu sızıntısında kesinlikle hiçbir işlem yapılmaması şirketin imajını yalnızca paydaşlar için değil, aynı zamanda kullanıcı tabanı için de kötü bir şekilde sağlamlaştırabilir.

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Twitter’daki kaynaklar, hoşnutsuz bir eski çalışanın sızıntının arkasında olabileceğinden şüpheleniyor ve şirket, Github tarafından sağlanan bilgilerin, kaynak kodunun Elon Musk’ın satın almasının ardından işten çıkarılan binlerce işçiden biri tarafından yayınlanıp yayınlanmadığını belirlemelerine yardımcı olacağını umuyor. şirket geçen yıl Şüphelinin verilerinin üretilmesi için son tarih 3 Nisan olarak açıklandı.