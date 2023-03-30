Twitter CEO’su Elon Musk, Twitter’da en çok takip edilen kişi olarak eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama‘yı tahtından indirdi. Sosyal medya platformunda yapılan bir kontrol, Obama’nın 133,043,317 takipçisine karşılık milyarderin 133,073,051 takipçisi olduğunu ortaya koyuyor.

Obama, 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olan Amerikalı şarkıcı Katy Perry’yi geçerek 2020 yılından bu yana Twitter’da en çok takip edilen kişi rekorunu elinde bulunduruyor.

Guinness Dünya Rekorları ve istatistik takipçisi Social Blade’e göre, son 30 gün içinde Barack Obama 267.585 takipçi kaybetti. Buna karşılık Musk, günde en az 100.000 yeni takipçi ortalamasıyla 3 milyondan fazla takipçi kazandı.

Musk, şirket için 44 milyar dolarlık bir satın alma teklifi yaptıktan sonra 27 Ekim 2022’de Twitter’ı devraldı.

Sosyal medya devini devraldıktan hemen sonra, nihayet gidişatı değiştireceğini ve Twitter’ı bir başarıya dönüştüreceğini ve şirkete kâr getireceğini söylediği bir dizi değişiklik yaptı.

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“Twitter Reklamverenlerine” şirketi satın alma nedenini belirten açık bir mektup/tweet gönderdi.

Açık mektupta, “Twitter’ı satın aldım çünkü çok çeşitli inançların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmak uygarlığın geleceği için önemli” ifadeleri yer alıyor.

Musk’ın platformda yaptığı değişiklikler arasında; Twitter’ı görüntülemek için alternatif yolları engellemek, yasaklanan önemli hesapları ve Twitter doğrulama mavi tik aboneliklerini eski haline getirmek yer alıyor.

Diğer değişiklikler arasında markalar, devlet kurumları ve şirketler için yeni farklı renklerde doğrulanmış tiklerin getirilmesi, doxing’i teşvik eden tweetlerin kaldırılması ve diğer sosyal medya uygulamalarına bağlantıların yasaklanması yer alıyor.