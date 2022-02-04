Twitter, Karakter Sınırını Ortadan Kaldıran “Makaleler” Özelliğini Test Ediyor

TikTok benzeri video tweet’lerinden emoji tepkilerine kadar, Twitter‘ın sık sık yakında başlatabileceği yeni özelliklerle denemeler yaptığı görülüyor. Bu listeye en son eklenen olarak, artık uzun biçimli tweetler oluşturmanıza izin verecek bir ‘Twitter Makaleleri‘ özelliği üzerinde çalıştığı söyleniyor. İşte detaylar.

İlginizi Çekebilir; YouTube Yakında “YouTube Music ile Dinle” Düğmesine Sahip Olabilir!

Uzun Tweetler için Twitter Makaleleri Yakında Başlayabilir

Jane Manchun Wong, geçtiğimiz günlerde bir tweet ile Twitter Makaleleri özelliğinin kullanıma sunulacağını ima etti. Twitter‘da, kullanıcıların mevcut 280 karakterlik sınır hakkında endişelenmeden uzun biçimli tweetler göndermelerine olanak tanıyan Makaleler özelliği için özel bir bölüm bulmayı bekleyebilirsiniz.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022

Bu özellik, bir kullanıcı kısa ve öz olamayacak önemli bir şey göndermek istediğinde kullanışlı olacaktır. Ayrıca, belirli bir konu hakkında konuşmak için birden fazla konu oluşturma veya tüm metinle birlikte resim gönderme ihtiyacını da ortadan kaldıracaktır. Sonuç olarak, tüm süreci çok daha kolay hale getirecek.

Bu özellik, kullanıma sunulursa, Twitter‘ın “short and sweet” formatının tam tersi olduğunu kanıtlayacaktır. Hatırlamak gerekirse, o zamanlar 140 karakter sınırı vardı ve daha sonra 2017’de iki katına çıktı. Özelliğin nasıl çalıştığını ve kullanıcıları cezbetip çekmediğini görmek ilginç olurdu.

Ancak, iddia edilen Twitter Makaleleri özelliği hakkında pek bir şey bilinmediğini bilmelisiniz. Kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Firmaların çok sayıda test yaptığı düşünülürse hiçbir zaman gün ışığına çıkmama ihtimali var ama hepsinin nihai ürüne dönüşmesi gerekmiyor. Ancak Twitter, yıldırım hızında yeni özellikler sunuyor, bu yüzden umutluyuz. Şirket kısa süre önce platforma NFT profil resimleri ayarlama özelliğini ekledi.

Bu yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bize bildirin.