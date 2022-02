Twitter, Karakter Sınırını Ortadan Kaldıran “Makaleler” Özelliğini Test Ediyor

TikTok benzeri video tweet’lerinden emoji tepkilerine kadar, Twitter‘ın sık sık yakında başlatabileceği yeni özelliklerle denemeler yaptığı görülüyor. Bu listeye en son eklenen olarak, artık uzun biçimli tweetler oluşturmanıza izin verecek bir ‘Twitter Makaleleri‘ özelliği üzerinde çalıştığı söyleniyor. İşte detaylar.

İlginizi Çekebilir; YouTube Yakında “YouTube Music ile Dinle” Düğmesine Sahip Olabilir!

Jane Manchun Wong, geçtiğimiz günlerde bir tweet ile Twitter Makaleleri özelliğinin kullanıma sunulacağını ima etti. Twitter‘da, kullanıcıların mevcut 280 karakterlik sınır hakkında endişelenmeden uzun biçimli tweetler göndermelerine olanak tanıyan Makaleler özelliği için özel bir bölüm bulmayı bekleyebilirsiniz.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022