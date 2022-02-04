YouTube Yakında “YouTube Music ile Dinle” Düğmesine Sahip Olabilir!

YouTube‘da bir şarkının yalnızca sesli sürümüne geçmek yakında daha kolay hale gelebilir. YouTube Android versiyonu için, gelecekte sorunsuz bir deneyim için yeni bir “YouTube Müsic ile Dinle” düğmesine sahip olabilir. Bildirildiğine göre daha önce YouTube uygulamasında mevcuttu, ancak bilinmeyen nedenlerle kaldırıldı. Şimdi, YouTube uygulamasının bir APK incelemesi, Google‘ın özelliği geri getirebileceğini ortaya çıkardı.

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YouTube’un “YouTube Music ile Dinle” Seçeneği Yakında Başlayabilir

XDA geliştiricilerinin yakın tarihli bir raporuna göre, Android için YouTube uygulamasının 17.05.33 beta sürümünde “YouTube Müsic‘le Dinle” düğmesinin geldiğini gösteren birkaç kod dizisi bulundu.

Şu an için yeni düğme hakkında pek bir şey bilinmese de, kullanıcıların ana YouTube uygulamasında dinlemeye başladıkları bir şarkıyı doğrudan YouTube Music uygulamasında çalabileceklerini güvenle söyleyebiliriz. Bir kullanıcının YouTube‘da keşfettiği bir şarkıyı oynatma listesine eklemek istediği zamanlarda faydalı olabilir.

Böylece, yeni düğmeyle, kullanıcılar YouTube uygulamasından YouTube Music‘e bir şarkı eklemek veya dinlemek için YouTube‘da ayrı bir şarkı aramaya gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde geçebilecekler. Böylece, kendilerini bu sürecin zahmetinden kurtaracaklar ve bu özellik, uygulamaları arasında YouTube entegrasyonunu güçlendiriyor.

Bu, YouTube uygulamasındaki video oynatıcı kullanıcı arayüzünün yakın zamanda yeniden tasarlanmasına ek olarak gelir. Yeniden tasarım, daha fazla erişilebilirlik için tam ekran modunda bir dizi seçenek getirdi.

Şimdi belirtmekte fayda var ki YouTube uygulamasında “YouTube Music ile Dinle” butonunun ne zaman ve ne zaman yayına gireceğini şu an için bilinmiyor.