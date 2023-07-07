Twitter, yeni açılan bir rakip olan Meta’nın Threads uygulamasına karşı potansiyel yasal işlem uyarısı yayınladı. Meta, ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaşarak rakiplerini geride bıraktığını iddia etti, bu durum Twitter’ın tepkisine yol açtı. Twitter, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e hitaben bir mektup yazarak şirketi eski Twitter çalışanlarını istihdam ederek ticari sırlara el koymakla suçladı. Semafor haberleri tarafından ortaya çıkarılan mektupta, Meta’nın kasıtlı olarak Twitter’ın gizli bilgilerine ve ticari sırlarına erişimi olan kişileri işe aldığı iddia edildi.

Twitter’ın sahibi Elon Musk, bir tweet’te adil rekabetin önemini vurgulayarak her türlü hilenin kınandığını belirtti. Twitter’ın avukatı Alex Spiro, Meta’nın Twitter’ın ticari sırlarını ve fikri mülkiyetini sistematik ve kasıtlı olarak kötüye kullandığını iddia ederek iddiaları daha da ayrıntılandırdı.

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Spiro, Meta’nın Twitter’ın fikri mülkiyetinin kullanımını veya ifşasını önlemek için hukuki yollara başvurabileceğini ve ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceğini belirtti. Spiro’nun mektubu ayrıca Meta’nın Twitter’ın takipçi ve takip edenler hakkındaki verileri izinsiz taramasına veya toplamasına izin verilmediğini vurguladı. Twitter’ın Hizmet Şartları’na göre, takipçi veya takip verilerini taramak yalnızca robots.txt dosyasında belirtilen kurallara uyulması durumunda mümkün. Twitter’ın izni olmadan hizmetlerini kopyalamak kesinlikle yasak.

Mektup, Meta’nın eski Twitter çalışanlarını, Meta’nın kendi uygulama geliştirmesini hızlandırmak için Twitter’ın ticari sırlarından ve fikri mülkiyetinden yararlanmak amacıyla ‘Threads’ adlı taklitçi bir uygulama geliştirmek üzere görevlendirdiğini iddia ediyor. Bu tür eylemler, eyalet ve federal yasaların yanı sıra bu çalışanların Twitter’a karşı devam eden yükümlülüklerini ihlal etmek olarak kabul ediliyor.