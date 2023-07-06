Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads adlı bir uygulamayı duyurdu. Twitter rakibi olan Threads, metin tabanlı içeriği paylaşmak ve gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için ayrı bir alan sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Konulara Instagram hesabınızla giriş yaparak kolayca erişebilirsiniz. Instagram kullanıcı adınız ve doğrulamanız otomatik olarak aktarılıyor.

Konular, Instagram’ın temel erişilebilirlik özelliklerini korur ve ekran okuyucu desteği ile yapay zeka tarafından oluşturulan resim açıklamalarını içeriyor. Uygulama, 500 karaktere kadar metin gönderilerini destekler ve bağlantılar, fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri de dahil edebilir, ancak süreleri 5 dakikayla sınırlı. Konu gönderilerini Instagram hikayenizde veya diğer platformlarda paylaşma seçeneği de sunuluyor.

Peki siz yeni uygulamayı nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı olmuş mu? Twitter’dan Threads uygulamasına geçer misiniz? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Thread uygulamasında bizi takip etmek için; https://www.threads.net/@hwptr

#Twitter #Instagram #Threads