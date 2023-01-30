Twitter, geçtiğimiz yıl Elon Musk‘ın platformu satın almasıyla beraber köklü bir yenilenme sürecine girmişti. Her gün yeni bir haberle bizleri karşılayan platformun iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanan son güncellemesi ciddi bir soruna neden olmuş gibi görünüyor. Son güncellemeyi yükleyen kullanıcılar “Direkt Mesaj” butonunun kaybolmasından şikayetçi!

Direkt Mesaj Butonuna Ne Oldu Twitter?

Android ve iOS için geçtiğimiz haftanın sonlarında yayınlananan güncelleme birçok kullanıcının diğer kullanıcıların profilini ziyaret ettiğinde gördüğü Direkt Mesaj butonunun kaybolmasına neden olmuş gibi görünüyor. Bu durum tüm hesaplar için geçerli ve büyük olasılıkla basit bir hatadan ibaret.

Twitter’ın web uygulamasında Direkt Mesaj butonu hala normal olarak görünüyor ancak neredeyse tüm Android kullanıcıları ve birçok iOS kullanıcısı için bu buton kaybolmuş durumda. Kullanıcılar, Twitter hesapları üzerinden bu durum hakkında paylaşım yaptı ve iletişimi ciddi manada aksatan bu soruna bir çözüm getirilmesini istedi.

Platform sürekli bir değişim halinde olduğundan, bunun Twitter’ın kasıtlı bir hareketi olup olmadığını söylemek zor, ancak bu kesinlikle düzeltildiğini görmeyi umduğumuz bir şey. Yine de istediğiniz kişilere mesaj gönderemediğiniz için üzülmeyin. Zira mesaj göndermek istediğiniz hesabı ana sayfadaki bildirim sekmesinin hemen yanında bulunan mesajlar sekmesinde arayarak istediğiniz hesaplara mesaj gönderebilirsiniz.

Ancak birçok kullanıcı bu basit menüden haberdar olmadığı için daha önce hiç konuşmadığı hesaplarla iletişiminin bir süre aksayacağını düşünerek firmaya ateş püskürüyor. Sizler de basit bir şekilde istediğiniz hesabı Direkt Mesaj sekmesinden arayarak o hesaba mesaj atabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Uygulamalar Olsa Bunlar Yaşanır Mıydı?

Twitter kısa bir süre önce üçüncü taraf uygulamaların Twitter API’larını kullanmasını yasaklayarak fiilen bu uygulamaları öldürmüştü. Direkt Mesaj butonun kaybolmasıyla beraber üçüncü taraf uygulamaların Twitter yasağı yeniden gündeme geldi.

Zira Twitter’ın resmi uygulaması kullanıcıların istediği bir özelliği sunmasa bile kullanıcılar farklı uygulamaları deneyerek kendi özelleştirilmiş Twitter deneyimlerini yaşayabiliyordu. Ancak Twitter bunları yasaklama kararı aldı ve artık kullanıcılar Twitter’ın resmi uygulamasını kullanmak zorunda. Bu da Twitter’ın resmi uygulamasındaki basit bir hatanın milyonlarca kullanıcıyı etkilemesine neden oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda Direkt Mesaj butonu kayboldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!