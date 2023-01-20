Twitter, geçtiğimiz yıl Elon Musk‘ın platformu satın almasıyla beraber köklü bir yenilenme sürecine girmişti. Giderleri azaltmak ve gelirleri artırmak amacıyla ciddi çalışmalar yürüten Musk, bazı çalışanları işten çıkarmış ve hatta Twitter ofislerindeki bazı mobilyaları açık artırma yoluyla satışa sunmuştu. Görünen o ki, firma şimdi de Twitter’ın kullanıcı sayısını ve reklam gelirlerini azaltma potansiyeli olan üçüncü taraf Twitter istemcilerini yasaklayacak!

Twitter Bunun Sinyallerini Vermişti!

Firma bu kararla beraber Tweetbot, Twitterrific, Aviary, Echofon ve Birdie gibi tüm üçüncü taraf uygulamaları yasaklıyor ve üçüncü taraf uygulamaların yakın bir zamanda geri gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Ancak firmanın bunun sinyallerini geçtiğimiz günlerde verdiğini söylemek mümkün. Öyle ki, geçtiğimiz hafta firma, Tweetbot gibi büyük istemcilere API erişimi sağlamayı durdurarak bu uygulamaların çalışamamasına neden olmuş, ancak olayların yaşandığı sırada API’ların neden aniden kullanılamaz hale geldiğine dair hiçbir açıklama yapmamıştı. Twitter, birkaç gün sonra bu tür uygulamaların çalışmama sebebinin “uzun süredir devam eden API kurallarının uygulanması” olduğunu söylemişti.

Bir sabah uyandıklarında uygulamalarının çalışmadığını gören üçüncü taraf geliştiriciler hiçbir noktada Twitter’dan kapatma hakkında hiçbir bir uyarı almadı ve firma hangi API kurallarının ihlal edilmiş olabileceğine dair de hiçbir bilgi vermedi. Her ne kadar bu beklenilen bir hamle olsa da, bu uygulamaların geliştiricilerine haber gönderilmemesinin gerçekten talihsiz olduğunu söylemeliyiz.

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Tweetbot ve Twitterrific gibi tüm popüler istemciler artık çalışmıyor ve kullanıcıların artık iOS veya Android’deki resmi Twitter uygulamasını kullanmaları veya tarayıcıları üzerinden Twitter’ı kullanmaları gerekecek.

Bunun Twitter’ın gelirlerini artıracak bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, Twitter üçüncü parti istemcileri devre dışı bırakarak platformdaki tüm kullanıcılara reklam sunabilecek.

Geliştiriciler Kızgın!

Üçüncü parti Twitter uygulamaları on yılı aşkın bir süredir var ve bu uygulamalar varsayılan Twitter arayüzünü beğenmeyenler için oldukça popüler bir seçenek olarak öne çıkıyordu. Twitter’ın kendi uygulaması hakkında uzun zamandır şikayetler vardı ve üçüncü taraf istemciler birçok kişi için özellştirilmiş bir arayüz sunabiliyordu.

Geliştiriciler, gelir akışlarının kesileceğine dair hiçbir bildirim almadılar ve bu yüzden uygulamaları için ödeme yapan müşterileri kapanma hakkında bilgilendiremediler. Twitter’ın bir iletişim ekibi olmadığı için bu durumun yaşandığını söylemek mümkün.

Bu kararın, etkin uygulama geliştiricilerini de iflasa sürüklediği görülüyor. Zira birçok geliştirici paralı uygulamalar yardımıyla uygulama geliştirme maliyetlerini karşılayabiliyordu. Twitter’ın bu istemcileri yasaklamasıyla beraber üçüncü taraf Twitter istemcisi geliştiren uygulama geliştiricileri de büyük bir darbe almış oldu.

Geliştiricilerin bu karara isyan ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Elon Musk’ın şirket gelirlerini artırmak için yapmayacağı şey yok ve firmanın bu konuda geri adım atması beklenmiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitter’ın bu kararını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!