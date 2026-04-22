Samsung Galaxy A57 ile POCO X8 Pro benzer fiyat segmentinde konumlanan ancak farklı önceliklere odaklanan iki model. Tasarım tarafında Galaxy A57 daha ince ve hafif bir gövde sunarken, POCO X8 Pro daha kalın ve ağır bir yapıya sahip. Her iki cihazda da metal kasa ve IP68 sertifikası bulunması, dayanıklılık açısından benzer bir seviyede olduklarını gösteriyor. Bu noktada tercih daha çok ergonomi ve elde tutuş hissine bağlı kalıyor.

Ekran tarafında belirgin bir ayrım var. Galaxy A57, Super AMOLED+ paneliyle yüksek parlaklık ve kaliteli bir görüntü sunarken, POCO X8 Pro daha yüksek çözünürlük, daha yüksek parlaklık değeri ve Dolby Vision desteğiyle teknik olarak daha ileri bir panel kullanıyor. Özellikle dış mekân kullanımı ve içerik tüketiminde POCO’nun ekranı daha iddialı görünüyor.

Performans tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Exynos 1680 günlük kullanım için yeterli bir performans sunarken, Dimensity 8500 Ultra daha güçlü bir işlemci olarak öne çıkıyor. Bu fark özellikle uzun vadede ve yoğun işlem gücü gerektiren senaryolarda hissedilebilir. Ayrıca POCO’nun daha yüksek RAM ve depolama seçenekleri sunması da önemli bir avantaj.

Kamera tarafında iki model farklı alanlarda öne çıkıyor. Galaxy A57, ultra geniş açı kamerasında daha yüksek çözünürlük sunarken, POCO X8 Pro ana kamera tarafında daha geniş diyafram açıklığıyla avantaj sağlıyor. Video tarafında POCO’nun 4K 60 fps desteği teknik olarak daha iyi görünse de, genel kullanımda iki cihaz da benzer bir deneyim sunuyor.

Batarya ve şarj konusunda POCO X8 Pro daha yüksek kapasite ve çok daha hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. 6500 mAh kapasite ve 100W hızlı şarj, kullanım alışkanlıkları açısından daha kısa sürede dolum ve daha esnek bir deneyim anlamına geliyor. Galaxy A57 ise daha düşük hızda şarj olmasına rağmen optimize edilmiş kullanım süresiyle dengeli bir performans sunuyor.

Yazılım ve güncelleme tarafında ise Galaxy A57 daha uzun süreli destek vaadiyle ayrışıyor. 6 yıl güncelleme politikası, cihazın kullanım ömrünü uzatan önemli bir faktör. POCO tarafında da güncelleme desteği mevcut ancak Android sürüm desteği daha sınırlı. Bu nedenle seçim, donanım gücü ile uzun vadeli yazılım desteği arasında yapılacak bir tercihe dönüşüyor.

#Samsung #GalaxyA57 #POCOX8Pro