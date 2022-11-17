İş dünyasının patronu Elon Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada Twitter’ı yönetmek için harcadığı zamanı azaltmak istediğini ve sosyal medya şirketini yönetecek yeni bir lider bulmayı hedeflediğini söyledi. Musk bu açıklamaları, 56 milyar dolarlık Tesla ödeme paketiyle ilgili bir davada kürsüye çıktığı Delaware mahkemesindeki ifadesi sırasında yaptı. Davaya göre paket, uyumlu bir yönetim kurulu tarafından onaylanan kolay ulaşılabilir hedeflere dayanıyordu.

Ancak Musk daha sonra attığı bir tweet’te Twitter’ı “güçlü bir yere gelene kadar, ki bu biraz zaman alacak,” yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Correct. I will continue to run Twitter until it is in a strong place, which will take some time. — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022

Musk’ın tweeti, eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’e eski görevine dönmeyi kabul edip etmeyeceğinin sorulmasının ardından geldi. Dorsey attığı bir tweet’te “Hayır” dedi.

Ayrıca bkz: Twitter Direkt Mesajlar İçin Uçtan Uca Şifreleme Üzerinde Çalışıyor!

Reuters‘a göre, Tesla yatırımcıları Musk’ın Twitter’ı yönetmek için çok fazla zaman harcadığından giderek daha fazla endişe duyuyor. Musk ifadesinde “Satın alma sonrasında şirketi yeniden organize etmek için gereken ilk faaliyet patlaması var” dedi. “Ancak daha sonra Twitter’daki zamanımı azaltmayı umuyorum.” Musk ayrıca bazı Tesla mühendislerinin Twitter’ın mühendislik ekiplerinin değerlendirilmesine yardımcı olduğunu, ancak bunun “gönüllülük esasına dayalı” ve “mesai saatleri dışında” olduğunu da kabul etti.

Musk, Ekim ayı sonunda mikroblog platformunu 44 milyar dolar karşılığında devraldı ve o zamandan beri şirkette değişiklikler yaptı. İlk olarak CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve yasal politika, güven ve güvenlik başkanı Vijaya Gadde’yi kovdu. Ardından şirketi daha kârlı hale getirmek ve “gücü halka vermek” için Twitter’ın mavi tik’i ayda 8 dolar karşılığında herkesin kullanımına açtı. Ancak, Twitter kullanıcılarının şirketleri ve politikacıları taklit etmek ve uygunsuz içerik yayınlamak için onay işaretlerini istismar etmelerinin ardından hizmet durduruldu.

Çarşamba günü Musk, Twitter çalışanlarına bir e-posta göndererek ya “son derece sert” bir Twitter’a bağlı kalmalarını ve “yüksek yoğunlukta uzun saatler” çalışmalarını ya da kıdem tazminatlarını almalarını söyledi.