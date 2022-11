İş dünyasının patronu Elon Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada Twitter’ı yönetmek için harcadığı zamanı azaltmak istediğini ve sosyal medya şirketini yönetecek yeni bir lider bulmayı hedeflediğini söyledi. Musk bu açıklamaları, 56 milyar dolarlık Tesla ödeme paketiyle ilgili bir davada kürsüye çıktığı Delaware mahkemesindeki ifadesi sırasında yaptı. Davaya göre paket, uyumlu bir yönetim kurulu tarafından onaylanan kolay ulaşılabilir hedeflere dayanıyordu.

Ancak Musk daha sonra attığı bir tweet’te Twitter’ı “güçlü bir yere gelene kadar, ki bu biraz zaman alacak,” yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Correct. I will continue to run Twitter until it is in a strong place, which will take some time.

