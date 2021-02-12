Twitter, devlet hesabı etiketlerini Türkiye’ye getiriyor!

Twitter, bu ara platformda yapmayı planladığı değişikliklerle gündemde. ‘Spaces’ gibi yeni özellikler ve yeni ücretli abonelik sistemi uygulamanın bu planlarından sadece bazıları. Görünen o ki, ünlü sosyal medya platformunun yenilikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Bunlara ek olarak, Twitter, Ağustos ayında başlattığı resmi devlet hesaplarını etiketleme uygulamasını Türkiye de dahil birçok ülkeye getiriyor…

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Twitter, yeni özelliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti hesaplarına getiriyor

Twitter’ın son yeniliği resmi devlet hesaplarını konu alıyor. Öyle ki, platform bu hesapları “Resmi Devlet Hesabı” şeklinde etiketleyecek. Aslında, sosyal medya devi bunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri uyguluyor. Ancak bu uygulama ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere 5 ülkeyle sınırlıydı. Şimdiyse, Twitter, bu ülkelere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke daha ekliyor. Bu ülkeler şu şekilde: Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, BAE ve Türkiye.

Twitter’ın ikinci aşama için bu 16 ülkeyi seçmesinin ise iki nedeni var. İlk olarak, sosyal medya devi G7 ülkelerine öncelik verdiğini söylüyor. İkinci kategori ise, Twitter’ın “Şirketin Devlet bazlı veya gerekçeli operasyonlarda bulunduğu” şeklinde tanımladığı ülkeler. Türkiye’nin G7’de yer almadığını düşünürsek, ülkemizin bu yeni uygulamaya ikinci kategoriden kavuştuğu açık. Her ne kadar, Twitter’ın yaptığı kategori tanımının ne anlatmak istediği çok açık olmasa da, son dönemde yaşanan temsilci durumuyla bir ilgisi var mı merak konusu…

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Devlet hesaplarıyla sınırlı kalmayacak

Devlet hesaplarına ( başkanlık, bakanlık, regülatörler vb.) ek olarak, Twitter bu etiketleri ülke başkanlarının kişisel hesaplarına da ekleyecek. Bunların yanında, resmi devlet medyası da benzer etiketlere kavuşacak. Aslında, Twitter bu uygulamayı ilk yürürlüğe aldığında kişisel hesapları kapsamayacağını açıklamıştı. Bunun nedeni ise, bu kişisel hesapların zaten yeteri kadar bilinmesiydi. Ancak, görünüşe göre, ünlü sosyal medya platformu bu konuda fikir değiştirdi. Bu fikir değişikliği hakkında Twitter’dan gelen resmi bir açıklama yok henüz. Fakat, uzmanlar bu uygulamanın güvenlik amacıyla yapıldığını düşünüyor. Bu düşüncenin nedeni ise, bu özel etiketlere sahip hesapların Twitter tarafından daha iyi korunması.

Kaynak: Engadget, TheVerge