Uygulama
Twitter, devlet hesabı etiketlerini Türkiye’ye getiriyor!
Twitter, bu ara platformda yapmayı planladığı değişikliklerle gündemde. ‘Spaces’ gibi yeni özellikler ve yeni ücretli abonelik sistemi uygulamanın bu planlarından sadece bazıları. Görünen o ki, ünlü sosyal medya platformunun yenilikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Bunlara ek olarak, Twitter, Ağustos ayında başlattığı resmi devlet hesaplarını etiketleme uygulamasını Türkiye de dahil birçok ülkeye getiriyor…
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Twitter, yeni özelliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti hesaplarına getiriyor
Twitter’ın son yeniliği resmi devlet hesaplarını konu alıyor. Öyle ki, platform bu hesapları “Resmi Devlet Hesabı” şeklinde etiketleyecek. Aslında, sosyal medya devi bunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri uyguluyor. Ancak bu uygulama ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere 5 ülkeyle sınırlıydı. Şimdiyse, Twitter, bu ülkelere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke daha ekliyor. Bu ülkeler şu şekilde: Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, BAE ve Türkiye.
Twitter’ın ikinci aşama için bu 16 ülkeyi seçmesinin ise iki nedeni var. İlk olarak, sosyal medya devi G7 ülkelerine öncelik verdiğini söylüyor. İkinci kategori ise, Twitter’ın “Şirketin Devlet bazlı veya gerekçeli operasyonlarda bulunduğu” şeklinde tanımladığı ülkeler. Türkiye’nin G7’de yer almadığını düşünürsek, ülkemizin bu yeni uygulamaya ikinci kategoriden kavuştuğu açık. Her ne kadar, Twitter’ın yaptığı kategori tanımının ne anlatmak istediği çok açık olmasa da, son dönemde yaşanan temsilci durumuyla bir ilgisi var mı merak konusu…
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Devlet hesaplarıyla sınırlı kalmayacak
Devlet hesaplarına ( başkanlık, bakanlık, regülatörler vb.) ek olarak, Twitter bu etiketleri ülke başkanlarının kişisel hesaplarına da ekleyecek. Bunların yanında, resmi devlet medyası da benzer etiketlere kavuşacak. Aslında, Twitter bu uygulamayı ilk yürürlüğe aldığında kişisel hesapları kapsamayacağını açıklamıştı. Bunun nedeni ise, bu kişisel hesapların zaten yeteri kadar bilinmesiydi. Ancak, görünüşe göre, ünlü sosyal medya platformu bu konuda fikir değiştirdi. Bu fikir değişikliği hakkında Twitter’dan gelen resmi bir açıklama yok henüz. Fakat, uzmanlar bu uygulamanın güvenlik amacıyla yapıldığını düşünüyor. Bu düşüncenin nedeni ise, bu özel etiketlere sahip hesapların Twitter tarafından daha iyi korunması.
Uygulama
Facebook, Clubhouse klonu bir uygulama geliştiriyor
Facebook, bildiğiniz gibi, konu rakiplerinden kopyalamaya gelince pek de utangaç bir firma değil. Öyle ki, şirket bugüne kadar Snapchat (Stories özelliği), Pinterest (Hobbi) ve daha birçok özelliği rakiplerinden klonlamıştı. Kısacası, “ilham almak” Facebook’un işi desek çok da abartmış olmayız. Şimdi de, Facebook görünüşe göre son günlerin popüler uygulaması Clubhouse’ a gözünü dikti. Gelen bilgilere göre, Amerikan sosyal medya devi Clubhouse benzeri bir uygulama geliştiriyor…
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Facebook, gözünü Clubhouse’a dikti
Clubhouse, bildiğiniz üzere son günlerin en popüler uygulamalarından. Sosyal medyaya yeni bir soluk getiren uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını geçti. Tabi ki, bu durum Facebook’un da gözünden kaçmadı. Sosyal medya trendlerini kopyalamak ve kendi platformuna eklemek konusunda pek de çekingen davranmayan Facebook, Clubhouse kopyası için çalışmalara başladı bile. The New York Times’ın haberine göre, proje henüz yeni başladı. Buna ek olarak, uygulamanın ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Başka bir deyişle, Facebook’un bu projesi hakkında şu ana kadar tek bildiğimiz çalışmalara başlandığı. Teknoloji analistleri, ünlü sosyal medya platformunun bu girişiminin sürpriz olmadığını düşünüyor. Bu düşüncelerinin nedeni ise, Zuckerberg’in Clubhouse’da yaptığı konuşma. Uzmanlar, Zuckerberg’in kendi Clubhouse’unu geliştirme konusunda kesin bir kararı olmasa, rakip bir uygulamada boy göstermesinin çok düşük bir ihtimal olduğu konusunda hem fikir.
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Twitter da ‘Spaces’ ile Clubhouse’a rakip olacak
Twitter da Clubhouse’un başarısının farkında. Bu yeni sosyal medya trendinde geri kalmak istemeyen şirket, Spaces adlı özelliği bir süredir beta olarak denemekteydi. Dahası, Twitter bu konuda deneyimi olan Breaker adlı firmayı geçtiğimiz aylarda satın aldı. Başka bir deyişle, Twitter bu yeni trende tüm gücüyle giriş yapmak istiyor. Tıpkı Clubhouse gibi sesli odalar oluşturmaya imkan veren Spaces özelliğinin tüm kullanıcılara erişimine ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla, Twitter vs. Clubhouse rekabetini izlemek için biraz daha bekleyecekmişiz gibi gözüküyor…
Kaynak: TheVerge
Uygulama
Twitter, ücretli abonelik sistemi getirebilir!
Twitter, 330 milyonu aşkın üyesiyle sosyal medyanın en popüler platformlarından biri. Ancak, görünüşe göre, bu yüksek kullanıcı sayısı ve popülarite Twitter için artık yeterli değil. En azından, gelir açısından. Öyle ki, ünlü sosyal medya devi, yeni gelir kaynakları arayışı içinde. Bundan dolayı, şirket içinde yeni gelir modelleri için seçenekler ara vermeksizin tartışılıyor. Bu seçeneklerden en öne çıkanı ise ücretli abonelik…
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Twitter, ‘premium’ özellikleri abonelikle satmayı planlıyor
Ünlü sosyal medya platformu Twitter, söylentilere göre, yeni bir ücretli abonelik sistemi üstünde çalışıyor. Aslında, bu çok da yeni bir haber değil. Uygulamanın bu yeni modeli yıllardır düşündüğü biliniyor. Fakat, Twitter bu konudaki çalışmalara ilk kez bu kadar hız verdi ve birkaç olası modeli belirledi bile. Öyle ki, bu modellerden biri “Bahşiş (Tipping)” sistemi olarak geçiyor. Bu sisteme göre, kullanıcılar, tıpkı Twitch gibi platformlarda olduğu gibi sevdikleri içerik üreticilerine bağış yapıp özel içeriklere erişebilecek. Düşünülen modellerden bir diğeri de, ‘premium’ ya da ‘pro’ olarak adlandırabileceğimiz özellikleri ücretli olarak satmak. Başka bir deyişle, bu ‘pro’ özellikleri kullanıcılara tıpkı Spotify veya Netflix gibi abonelikle kullandırmak. Bu modelin sunması beklenilen ‘pro’ ayrıcalıklar ise TweetDeck, profil rengini değiştirebilme, atılan Tweet’i geri alma (Undo Send) ve hatta Tweet düzenleme (Edit Tweet) gibi özellikler olacak. Amerikan sosyal medya devi, kullanıcıların bu gibi uzun süredir beklenilen özellikler için ödeme yapacağını umuyor.
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Bu hamlenin nedeni büyümeyen ve düzensiz reklam gelirleri
Twitter’ın reklam gelirlerine bağımlı kalmak istemediği uzun süredir bilinen bir gerçek. Öyle ki, Twitter CFO’su Ned Segal, geçen sene yatırımcılarla yaptığı toplantıda “Reklam gelirleri stabil değil, abonelik sistemi bize çok daha kararlı ve sabit bir gelir akışı verir.” şeklinde konuşmuştu. Kısacası, şirket için gelirinin bir miktarının düzenli hale getirmek büyük bir öncelik. Bunun yanında, Twitter dijital reklam pazarından elde edilen gelirlerin sadece %0.8’ine sahip. Bu, rakipleri Facebook ve Snapchat gibi firmalara göre oldukça düşük bir rakam. Bunların üstüne bir de Twitter’ın hem üye artış hızının hem de reklam gelirinin büyüme hızının son yıllarda oldukça düştüğünü düşünürsek, sosyal medya devinin bu ücretli abonelik sistemini hayatımıza sokması hiç de uzak gözükmüyor…
Kaynak: Bloomberg
Uygulama
Clubhouse Çin’de yasaklandı!
Clubhouse, son günlerin en çok ses getiren uygulaması. Öyle ki, özel odalar aracılığıyla ve belli bir konu çerçevesinde sesli bir şekilde konuşma olanağı sunan uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını aşmıştı. Her ne kadar bu popülaritenin kaynağı batı dünyası olsa da, uygulama son günlerde Çin’de de büyük sükse yapmıştı. Ancak, görünen o ki, Clubhouse’un Çin macerası başlayışından kısa bir süre sonra son buluyor…
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Clubhouse, Çin’e kısa sürede edindiği büyük popülaritenin ardından veda ediyor
Bu sabah, Çin’deki Clubhouse kullanıcıları uygulamaya girmek isteyince ilginç bir şey fark etti. Her zamanki gibi uygulamayı açan kullanıcılar, “SSL Error” şeklinde bir hata uyarısı aldılar. Bunun üzerine, WeChat gruplarında durumu paylaşan kullanıcılar, bir çözüm yolu aramaya girişti. Uygulamaya girme konusunda henüz bir çözüm bulmayan Çinli teknoloji severler, Clubhouse internet sitesinin hala erişilebilir olduğunu fark etti ve şimdilik buraya yöneldi. Buna ek olarak, uygulamanın Çin’in resmi AppStore’unda uzun bir süredir engelli olduğunu da hatırlatalım. Fakat, bu güncel yasaktan önce telefonunda Clubhouse uygulaması olan Çinliler platforma sorunsuzca bağlanabiliyordu.
Çin hükümeti henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak, Çin’deki sansürleri izleyen otoriteler bunun kesinlikle hükümetin bir yasağı olduğunu düşünüyor. “Greatfire.org” adlı sansür izleme sitesi üyesi Benjamin İsmail de bu görüşte. İsmail, “Bu kesinlikle devlet tarafından getirilen bir yasak. Ancak, bu işten en karlı çıkan Apple olacak. Çünkü, yasağın sorumlusu Apple yerine Çin hükümeti olacak.” şeklinde konuştu.
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Çinliler uygulamaya büyük ilgi göstermişti
Clubhouse’un erişime engellenme haberi, uygulamanın tam da Çin’de büyük bir ivme yakalamasının ardından geldi. Öyle ki, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları, son zamanlarda Clubhouse’ı çok sevmişti. Bunun nedeni ise, uygulamada devlet sansürüne maruz kalmadan özgürce konuşabilmeleriydi. Hatta, Çinliler, 1989 Tiananmen protestoları; Uygur kampları; ve Tayvan bağımsızlığı gibi Çin’de tabu olan politik konuları bile konuşmaktaydı uygulamada. Dahası, Çinlilerin, davet bazlı kullanılabilen platformun davetiyelerine $60 gibi rakamlar ödediği söyleniyordu. Özetle, Çinli kullanıcıların uygulamayı çok sevdiği aşikar. Clubhouse’un da bu büyük pazardan kolay vazgeçmek istemeyeceği ortada olsa da, Çinli kullanıcıların yakın zamanda uygulamaya tekrar kavuşması zor gibi…
Kaynak: TechCrunch, Reuters
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