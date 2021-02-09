Twitter, ücretli abonelik sistemi getirebilir!

Twitter, 330 milyonu aşkın üyesiyle sosyal medyanın en popüler platformlarından biri. Ancak, görünüşe göre, bu yüksek kullanıcı sayısı ve popülarite Twitter için artık yeterli değil. En azından, gelir açısından. Öyle ki, ünlü sosyal medya devi, yeni gelir kaynakları arayışı içinde. Bundan dolayı, şirket içinde yeni gelir modelleri için seçenekler ara vermeksizin tartışılıyor. Bu seçeneklerden en öne çıkanı ise ücretli abonelik…

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Twitter, ‘premium’ özellikleri abonelikle satmayı planlıyor

Ünlü sosyal medya platformu Twitter, söylentilere göre, yeni bir ücretli abonelik sistemi üstünde çalışıyor. Aslında, bu çok da yeni bir haber değil. Uygulamanın bu yeni modeli yıllardır düşündüğü biliniyor. Fakat, Twitter bu konudaki çalışmalara ilk kez bu kadar hız verdi ve birkaç olası modeli belirledi bile. Öyle ki, bu modellerden biri “Bahşiş (Tipping)” sistemi olarak geçiyor. Bu sisteme göre, kullanıcılar, tıpkı Twitch gibi platformlarda olduğu gibi sevdikleri içerik üreticilerine bağış yapıp özel içeriklere erişebilecek. Düşünülen modellerden bir diğeri de, ‘premium’ ya da ‘pro’ olarak adlandırabileceğimiz özellikleri ücretli olarak satmak. Başka bir deyişle, bu ‘pro’ özellikleri kullanıcılara tıpkı Spotify veya Netflix gibi abonelikle kullandırmak. Bu modelin sunması beklenilen ‘pro’ ayrıcalıklar ise TweetDeck, profil rengini değiştirebilme, atılan Tweet’i geri alma (Undo Send) ve hatta Tweet düzenleme (Edit Tweet) gibi özellikler olacak. Amerikan sosyal medya devi, kullanıcıların bu gibi uzun süredir beklenilen özellikler için ödeme yapacağını umuyor.

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Bu hamlenin nedeni büyümeyen ve düzensiz reklam gelirleri

Twitter’ın reklam gelirlerine bağımlı kalmak istemediği uzun süredir bilinen bir gerçek. Öyle ki, Twitter CFO’su Ned Segal, geçen sene yatırımcılarla yaptığı toplantıda “Reklam gelirleri stabil değil, abonelik sistemi bize çok daha kararlı ve sabit bir gelir akışı verir.” şeklinde konuşmuştu. Kısacası, şirket için gelirinin bir miktarının düzenli hale getirmek büyük bir öncelik. Bunun yanında, Twitter dijital reklam pazarından elde edilen gelirlerin sadece %0.8’ine sahip. Bu, rakipleri Facebook ve Snapchat gibi firmalara göre oldukça düşük bir rakam. Bunların üstüne bir de Twitter’ın hem üye artış hızının hem de reklam gelirinin büyüme hızının son yıllarda oldukça düştüğünü düşünürsek, sosyal medya devinin bu ücretli abonelik sistemini hayatımıza sokması hiç de uzak gözükmüyor…

Kaynak: Bloomberg