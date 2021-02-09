Uygulama
Twitter, ücretli abonelik sistemi getirebilir!
Twitter, 330 milyonu aşkın üyesiyle sosyal medyanın en popüler platformlarından biri. Ancak, görünüşe göre, bu yüksek kullanıcı sayısı ve popülarite Twitter için artık yeterli değil. En azından, gelir açısından. Öyle ki, ünlü sosyal medya devi, yeni gelir kaynakları arayışı içinde. Bundan dolayı, şirket içinde yeni gelir modelleri için seçenekler ara vermeksizin tartışılıyor. Bu seçeneklerden en öne çıkanı ise ücretli abonelik…
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Twitter, ‘premium’ özellikleri abonelikle satmayı planlıyor
Ünlü sosyal medya platformu Twitter, söylentilere göre, yeni bir ücretli abonelik sistemi üstünde çalışıyor. Aslında, bu çok da yeni bir haber değil. Uygulamanın bu yeni modeli yıllardır düşündüğü biliniyor. Fakat, Twitter bu konudaki çalışmalara ilk kez bu kadar hız verdi ve birkaç olası modeli belirledi bile. Öyle ki, bu modellerden biri “Bahşiş (Tipping)” sistemi olarak geçiyor. Bu sisteme göre, kullanıcılar, tıpkı Twitch gibi platformlarda olduğu gibi sevdikleri içerik üreticilerine bağış yapıp özel içeriklere erişebilecek. Düşünülen modellerden bir diğeri de, ‘premium’ ya da ‘pro’ olarak adlandırabileceğimiz özellikleri ücretli olarak satmak. Başka bir deyişle, bu ‘pro’ özellikleri kullanıcılara tıpkı Spotify veya Netflix gibi abonelikle kullandırmak. Bu modelin sunması beklenilen ‘pro’ ayrıcalıklar ise TweetDeck, profil rengini değiştirebilme, atılan Tweet’i geri alma (Undo Send) ve hatta Tweet düzenleme (Edit Tweet) gibi özellikler olacak. Amerikan sosyal medya devi, kullanıcıların bu gibi uzun süredir beklenilen özellikler için ödeme yapacağını umuyor.
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Bu hamlenin nedeni büyümeyen ve düzensiz reklam gelirleri
Twitter’ın reklam gelirlerine bağımlı kalmak istemediği uzun süredir bilinen bir gerçek. Öyle ki, Twitter CFO’su Ned Segal, geçen sene yatırımcılarla yaptığı toplantıda “Reklam gelirleri stabil değil, abonelik sistemi bize çok daha kararlı ve sabit bir gelir akışı verir.” şeklinde konuşmuştu. Kısacası, şirket için gelirinin bir miktarının düzenli hale getirmek büyük bir öncelik. Bunun yanında, Twitter dijital reklam pazarından elde edilen gelirlerin sadece %0.8’ine sahip. Bu, rakipleri Facebook ve Snapchat gibi firmalara göre oldukça düşük bir rakam. Bunların üstüne bir de Twitter’ın hem üye artış hızının hem de reklam gelirinin büyüme hızının son yıllarda oldukça düştüğünü düşünürsek, sosyal medya devinin bu ücretli abonelik sistemini hayatımıza sokması hiç de uzak gözükmüyor…
Kaynak: Bloomberg
Uygulama
Clubhouse Çin’de yasaklandı!
Clubhouse, son günlerin en çok ses getiren uygulaması. Öyle ki, özel odalar aracılığıyla ve belli bir konu çerçevesinde sesli bir şekilde konuşma olanağı sunan uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını aşmıştı. Her ne kadar bu popülaritenin kaynağı batı dünyası olsa da, uygulama son günlerde Çin’de de büyük sükse yapmıştı. Ancak, görünen o ki, Clubhouse’un Çin macerası başlayışından kısa bir süre sonra son buluyor…
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Clubhouse, Çin’e kısa sürede edindiği büyük popülaritenin ardından veda ediyor
Bu sabah, Çin’deki Clubhouse kullanıcıları uygulamaya girmek isteyince ilginç bir şey fark etti. Her zamanki gibi uygulamayı açan kullanıcılar, “SSL Error” şeklinde bir hata uyarısı aldılar. Bunun üzerine, WeChat gruplarında durumu paylaşan kullanıcılar, bir çözüm yolu aramaya girişti. Uygulamaya girme konusunda henüz bir çözüm bulmayan Çinli teknoloji severler, Clubhouse internet sitesinin hala erişilebilir olduğunu fark etti ve şimdilik buraya yöneldi. Buna ek olarak, uygulamanın Çin’in resmi AppStore’unda uzun bir süredir engelli olduğunu da hatırlatalım. Fakat, bu güncel yasaktan önce telefonunda Clubhouse uygulaması olan Çinliler platforma sorunsuzca bağlanabiliyordu.
Çin hükümeti henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak, Çin’deki sansürleri izleyen otoriteler bunun kesinlikle hükümetin bir yasağı olduğunu düşünüyor. “Greatfire.org” adlı sansür izleme sitesi üyesi Benjamin İsmail de bu görüşte. İsmail, “Bu kesinlikle devlet tarafından getirilen bir yasak. Ancak, bu işten en karlı çıkan Apple olacak. Çünkü, yasağın sorumlusu Apple yerine Çin hükümeti olacak.” şeklinde konuştu.
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Çinliler uygulamaya büyük ilgi göstermişti
Clubhouse’un erişime engellenme haberi, uygulamanın tam da Çin’de büyük bir ivme yakalamasının ardından geldi. Öyle ki, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları, son zamanlarda Clubhouse’ı çok sevmişti. Bunun nedeni ise, uygulamada devlet sansürüne maruz kalmadan özgürce konuşabilmeleriydi. Hatta, Çinliler, 1989 Tiananmen protestoları; Uygur kampları; ve Tayvan bağımsızlığı gibi Çin’de tabu olan politik konuları bile konuşmaktaydı uygulamada. Dahası, Çinlilerin, davet bazlı kullanılabilen platformun davetiyelerine $60 gibi rakamlar ödediği söyleniyordu. Özetle, Çinli kullanıcıların uygulamayı çok sevdiği aşikar. Clubhouse’un da bu büyük pazardan kolay vazgeçmek istemeyeceği ortada olsa da, Çinli kullanıcıların yakın zamanda uygulamaya tekrar kavuşması zor gibi…
Kaynak: TechCrunch, Reuters
Haber
Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!
Sosyal medya platformu Parler, ABD seçimlerinde Donald Trump’ın uygulamayı önermesiyle beraber dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak senato işgalinin ardından uygulamada oluşan büyük yükseliş bir anda tersine döndü. Son olarak kullanıma kapalı durumda olan Parler’in CEO’su John Matze, görevden alındığını duyurdu.
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Her yerden kovulan Parler, CEO’sunu işten çıkardı!
Uygulamanın kurucu ortağı ve CEO’su konumundaki John Matze, LinkedIn’den yaptığı duyuruda görevlerinden alındığını açıkladı. Flaş kararın arkasındaki isim ise Parler’in büyük yatırımcısı olarak gösterilen Rebekah Mercer. Aynı zamanda bir Trump destekçisi olan Mercer’in, görevden alma konusunda yönetim kuruluna baskı yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca John Matze, 10 Ocak’tan itibaren şirket avukatları dahil olmak üzere kimseye ulaşamadığını belirtiyor.
Matze’yi adeta kapının önüne koyan süreç, ABD eski başkanı Donald Trump’ın sosyal platformlardan engellenmesiyle başladı. Trump’ın bu süreçte Parler’e geçmesiyle beraber uygulama sadece 2 günde 800 bin yeni kullanıcıya ulaştı. Ancak Capitol eylemlerinin Parler üzerinden organize edildiği iddiaları, uygulamanın bir anda tepetaklak gitmesine neden oldu. Kışkırtıcı bulunan bazı içerikleri kaldırmamakta ısrar eden uygulama, önce Play Store ve App Store marketlerinden kaldırıldı. Daha sonra ise Amazon Web Services, uygulamanın barındırma hizmetini dondurarak Parler’in kapanmasına neden oldu.
Şuan geçici bir barındırma hizmeti bulabilen Parler, yalnızca internet sitesi üzerinden güncel duyuruları paylaşabiliyor. 1 aya yakın süredir kapalı olan uygulamanın ne zaman açılacağı ya da açılıp açılmayacağı ise belirsiz.
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Uygulama
Microsoft Teams önemli bir eşiği aştı
Microsoft Teams uygulaması görünüşe göre sadece iş için değil, eğitim için de oldukça popüler durumda. İşbirliği aracını kullanan öğrenci sayısı yüz milyonu aştı.
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Tahmin edileceği üzere mevcut salgın nedeniyle Microsoft Teams kullanan kişi sayısı hatırı sayılır derecede arttı. Bunda iş kullanıcılarının yanında yüz yüze eğitimin sekteye uğramasıyla gelen çevrimiçi eğitim uygulamasının payı büyük. 2019 eğitim yılının başlangıcında uygulamayı kullanan öğretmen ve öğrenci sayısı yedi milyon iken; bu rakam 2020 Eylül ayında 30 milyona ulaştı.
Buna ek olarak Microsoft firmasının eğitim sektörünü önemli bir piyasa potansiyeli olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Öyle ki geçen ay firma, Microsoft Eğitim ürünlerini öğrenci, öğretmen ve fakülte yöneticileri dahil iki yüz milyon kişinin kullandığını açıkladı. Aynı zamanda okul çağı çocuklarına hitap etmesi düşünülen bazı yeni ürünlerini de kullanıcıya sundu.
Her ne kadar Teams kullanıcıları bu denli artmış olsa da, firma başkan yardımcısı Eran Meggido, bir blog paylaşımında diğer firmaların da bu alanda gelişmeler yaptıklarını, dolayısıyla da Microsoft olarak kazanılanla yetinmeyip çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
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Teknoloji üreticileri arasında okul hizmeti odaklı rekabet dünya çapında devam eden bir olgu. Öyle ki geleneksel eğitim yöntemi etkilenmeyen sadece birkaç bölge var. Bununla beraber Microsoft bazı bölgelerde bu alanda oldukça başarılı olmuş olsa da; kullanım kolaylığı sağlayan Google Chromebook cihazları da yazılım devine karşı önemli bir rakip oluşturuyor.
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