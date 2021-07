Bitcoin, Twitter için kritik bir rol oynayacak!

Merkeziyetsiz cross-chain platformu olan Thorchain, haftanın ikinci saldırısına uğradı. Thorchain, uğradığı saldırıda bu sefer de 8 milyon dolarlık bir zarara maruz kaldı.

İlginizi çekebilir: Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk ’ı tehdit etti!

Thorchain bu hafta ikinci kez bir saldırıya maruz kaldı ve bu saldırı platforma 8 milyon dolara mâl oldu. Saldırı, Bifrost’un sahte varlıklar almasını sağlayan özel bir sözleşme kurularak gerçekleştirildi. Platform bu yılın başından beri 3. kez bir saldırıya maruz kalmış oldu. Geçtiğimiz hafta yaşadığı saldırı ile yaklaşık 4.000 ETH kaybeden platform, son saldırı ile de 8 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

THORChain has suffered a sophisticated attack on the ETH Router, around $8m. The hacker deliberately limited their impact, seemingly a whitehat.

ETH will be halted until it can be peer-reviewed with audit partners, as a priority.

LPs in the ERC-20 pools will be subsidised.

— THORChain (@THORChain) July 23, 2021