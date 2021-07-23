Kripto Para
Bitcoin, Twitter için kritik bir rol oynayacak!
Twitter CEO’su Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin için “Twitter’ın geleceğinde kilit rol oynayacağını” söyledi.
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Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçilerinden biri. Öyle ki Dorsey, açıkça Bitcoin’in Twitter’ın geleceğinde büyük bir rolü olacağını ifade etti. Bitcoin’i “internetin yerel para birimi” olarak tanımlayan CEO, lider kripto para biriminin Twitter’daki Super Follows, Commerce, Subscriptions ve Tip Jar gibi ürünlere entegre edilebileceğini düşünüyor.
Jack Dorsey, Perşembe günü Twitter’ın 2021’in ikinci çeyrek verilerinin açıklandığı konferansta, şirketin sosyal medyayı merkeziyetsiz bir hale getirme ve daha fazla ekonomik teşvik sağlama çalışmalarında kararlı olduğunu belirterek, Bitcoin ile entegre edilmiş pek çok yeniliğin de üzerinde çalışıldığını ifade etti.
“Twitter ve hissedarları için bu alana yönelmeye, agresif şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum”
Dorsey ayrıca Twitter’ın bu konuda düşünen ve çalışan tek şirket olmadığını da söyledi ve Facebook’un Diem projesini örnek vererek şu ifadeleri kullandı:
“Bunun için bariz biçimde beklenti var. İnternete özgü açık bir standart meydana getirilmesinin doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem benim hem de ekibin odak noktası en nihayetinde Bitcoin olacak.”
Jack Dorsey, Bitcoin Twitter ya da Facebook’tan önce geliştirilmiş olsaydı pek çok iş modelinin şu ankinden çok daha farklı olmuş olabileceğini söylüyor. Ünlü CEO 2018 yılından beri Bitcoin’in internetin yerel para birimi olması gerektiğini söylüyor ve BTC yatırımları yapıyor. CEO’su olduğu bir diğer şirket olan dijital ödeme şirketi Square’in de toplamda 170 milyon dolarlık Bitcoin’i bulunuyor.
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Kripto Para
Thorchain haftanın ikinci saldırısına uğradı!
Merkeziyetsiz cross-chain platformu olan Thorchain, haftanın ikinci saldırısına uğradı. Thorchain, uğradığı saldırıda bu sefer de 8 milyon dolarlık bir zarara maruz kaldı.
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Thorchain bu hafta ikinci kez bir saldırıya maruz kaldı ve bu saldırı platforma 8 milyon dolara mâl oldu. Saldırı, Bifrost’un sahte varlıklar almasını sağlayan özel bir sözleşme kurularak gerçekleştirildi. Platform bu yılın başından beri 3. kez bir saldırıya maruz kalmış oldu. Geçtiğimiz hafta yaşadığı saldırı ile yaklaşık 4.000 ETH kaybeden platform, son saldırı ile de 8 milyon dolarlık kayıp yaşadı.
THORChain has suffered a sophisticated attack on the ETH Router, around $8m. The hacker deliberately limited their impact, seemingly a whitehat.
ETH will be halted until it can be peer-reviewed with audit partners, as a priority.
LPs in the ERC-20 pools will be subsidised.
— THORChain (@THORChain) July 23, 2021
“THORChain, ETH Router’a yaklaşık 8 milyon dolarlık sofistike bir saldırı yaşadı. Bilgisayar korsanı, görünüşe göre beyaz şapkalı olarak etkilerini kasıtlı olarak sınırladı. ETH, bir öncelik olarak, denetim ortakları ile akran gözden geçirilinceye kadar durdurulacaktır. ERC-20 havuzlarındaki LP’ler sübvanse edilecektir.”
Saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden duyuru yapıldı ve kaybedilen rakamın 8 milyon dolar olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında da daha önce Thorchain’den %10 bağış talep eden fakat bunu alamayan ve kendini yardımsever olarak tanımlayan beyaz şapkalı bir hacker olduğu belirtildi. Thorchain, eğer saldırgana ulaşılırsa kendisine talep ettiği bağışın verileceğini söyledi.
Ağın tamamen denetlenene kadar sistemlerin durdurulacağı ifade ediliyor. Thorchain’in Discord yayınında yapılan açıklamaya göre saldırgan, platforma ders vermek için saldırının yıkıcı etkilerini bilerek azaltmış.
Saldırının ardından projenin yerel tokenı RUNE, %20’lik bir değer kaybı yaşadı. Gün içerisinde 4,80 doları gören RUNE, yaşadığı saldırı ile beraber 3,84 dolar seviyesine kadar geriledi. 19 Mayıs tarihinde 20,87 dolar ile ATH elde eden RUNE, o zamandan beri %80’den fazla düşüş yaşadı.
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Kripto Para
JPMorgan Chase, kripto para hizmetini tüm müşterilere genişletiyor!
JPMorgan Chase, artık tüm varlık yönetimi müşterilerinin kripto fonlarına erişmesine izin verdiğini duyurdu.
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Banka, geçtiğimiz hafta yazılan dahili bir notta, danışmanlarını varlık yönetimi müşterilerinden kripto ürünleri için sipariş alıp satmaları konusunda bilgilendirdi. JPMorgan’ın varlık yönetimi bölümündeki danışmanlar artık Grayscale’s Bitcoin Trust, Ethereum Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Classic Products ve Osprey Funds dahil olmak üzere beş adede kadar kripto para ürünü satın almak ve satmak için emir kabul edebilir.
Yeni kripto teklifi, Chase komisyonsuz ticaret uygulamasını kullanan kendi kendini yöneten müşteriler, şirketin özel bankası tarafından hizmet verilen ultra zengin müşteriler ve varlıkları JPMorgan danışmanları tarafından yönetilen varlıklı kitle müşterileri dahil olmak üzere, yatırım tavsiyesi arayan tüm JPMorgan müşterileri için geçerli. ABD’li dev bankanın bu hamlesi onu kripto para ticaretine erişimi yalnızca ultra zengin müşterilerin ötesine genişleten ilk büyük banka yapıyor.
Danışmanların müşterilere kripto para birimi ürünleri önermesine izin verilmiyor, ancak yalnızca müşterilerin istekleri adına satın alıp satmalarına izin veriliyor. JPMorgan Asset & Wealth Management CEO’su Mary Callahan Erdoes, yapılan hamleyi değerlendirerek şu ifadelerde bulundu:
“Birçok müşterimiz bunun bir varlık sınıfı olduğunu ve yatırım yapmak istediklerini söylüyor. Bizim işimiz, paralarını yatırım yapmak istedikleri yere koymalarına yardımcı olmak”
JPMorgan’ın tüm müşterileri için kripto para birimi ürünlerine erişimi genişletmeye yönelik mevcut çabaları, özellikle Bitcoin’in nisan ayında 65.654 dolara ulaşmasının ardından, kripto piyasasına perakende yatırımcıların ilgisinin arttığı bir zamanda geliyor. Şu anda 32.263 dolardan işlem gören Bitcoin ile piyasanın fiyatını düşürmesine rağmen, bir portföy çeşitlendiricisi veya değer deposu olarak değişken varlık sınıfına maruz kalmak için perakende talebi güçlü olmaya devam ediyor.
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Kripto Para
Bu da oldu: Dogecoin AXE vücut spreyi çıktı!
20 Nisan tarihli DOGE Günü’nde, dünyaca ünlü vücut spreyi markası AXE, Dogecoin 1 dolara çıkarsa kripto kokulu bir vücut spreyi çıkaracağını söylemişti. Dogecoin 1 dolara çıkamadı fakat AXE sözünü tuttu.
Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin, 0,74 dolar seviyesine kadar çıkıp bu seviyeden düşmeye başladı ve yazı sırasında da 0,16 dolardan işlem görüyor. 1 dolara ulaşamayan Dogecoin fiyatı için AXE, verdiği sözü yine de tuttu ve AXE Dogecan adlı bir vücut spreyi çıkardı.
vibes for tm 😎 #dogecan 07.20.21 pic.twitter.com/KjgKn4K6Wx
— AXE (@AXE) July 19, 2021
AXE, “48 saat süren kripto kokulu” sloganı ile AXE Dogecan adlı vücut spreyini çıkardı ve Dogecan bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı. AXE Dogecan sınırlı sayıda üretildi.
Çıkarılan AXE Dogecan’ın ambalajında şu ifadeler yer alıyor:
“Aya gidiyoruz, bu kutuda oraya ulaşmak için ihtiyacınız olan kripto güvenini bulacaksınız.”
We’re Going To The Moon!!!!@AXE #DogeCan 👃🏽
Thanks For The Gift @AXE #DogecoinRise 🐕🪙🚀 pic.twitter.com/a3aIyWe31w
— Dogecoin Rise 🐕🪙📈🚀🌕 (@DogecoinRise) July 19, 2021
AXE tarafından 13 Temmuz tarihinde Dogecan’in sinyallerini vermişti. O gün attığı bir tweette “Dogecoin ordusu, Dogecan için hazır mısınız?” sorusunu sormuş ve ardından Dogecan Twitter’da trend olmuştu.
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