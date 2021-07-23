Bitcoin, Twitter için kritik bir rol oynayacak!

Twitter CEO’su Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin için “Twitter’ın geleceğinde kilit rol oynayacağını” söyledi.

İlginizi çekebilir: Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu

reklam

Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçilerinden biri. Öyle ki Dorsey, açıkça Bitcoin’in Twitter’ın geleceğinde büyük bir rolü olacağını ifade etti. Bitcoin’i “internetin yerel para birimi” olarak tanımlayan CEO, lider kripto para biriminin Twitter’daki Super Follows, Commerce, Subscriptions ve Tip Jar gibi ürünlere entegre edilebileceğini düşünüyor.

Jack Dorsey, Perşembe günü Twitter’ın 2021’in ikinci çeyrek verilerinin açıklandığı konferansta, şirketin sosyal medyayı merkeziyetsiz bir hale getirme ve daha fazla ekonomik teşvik sağlama çalışmalarında kararlı olduğunu belirterek, Bitcoin ile entegre edilmiş pek çok yeniliğin de üzerinde çalışıldığını ifade etti.

“Twitter ve hissedarları için bu alana yönelmeye, agresif şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum”

Dorsey ayrıca Twitter’ın bu konuda düşünen ve çalışan tek şirket olmadığını da söyledi ve Facebook’un Diem projesini örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bunun için bariz biçimde beklenti var. İnternete özgü açık bir standart meydana getirilmesinin doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem benim hem de ekibin odak noktası en nihayetinde Bitcoin olacak.”

Jack Dorsey, Bitcoin Twitter ya da Facebook’tan önce geliştirilmiş olsaydı pek çok iş modelinin şu ankinden çok daha farklı olmuş olabileceğini söylüyor. Ünlü CEO 2018 yılından beri Bitcoin’in internetin yerel para birimi olması gerektiğini söylüyor ve BTC yatırımları yapıyor. CEO’su olduğu bir diğer şirket olan dijital ödeme şirketi Square’in de toplamda 170 milyon dolarlık Bitcoin’i bulunuyor.