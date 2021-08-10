Bitcoin
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey: “Bitcoin bölünmüş ülkeleri ve sonunda tüm dünyayı birleştirecek.”
Popüler sosyal medya platformu Twitter ve ödeme aracı şirketi Square’ın kurucusu olarak bilinen Jack Dorsey, kripto paraların bütün dünyayı birleştireceğini iddia etti. Jack Dorsey aynı zamanda kripto paraların ve Bitcoin’in büyük bir hayranı olarak tanınıyor ve kendisi Bitcoin’in hayatında önemli bir yer tuttuğunu iddia ediyor.
Jack Dorsey’in Bitcoin hakkında sözlerini içeren tweet, dünün son saatlerinde ABD Senatosundaki kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğinin yeni altyapı yasasına eklenmesinin hemen ardından atıldı.
#Bitcoin will unite a deeply divided country.
(and eventually: world)
— jack⚡️ (@jack) August 9, 2021
Dorsey, doğrudan hangi ülkeyi kastettiğini açıklamadı. Ancak yaşanan bu yasa değişikliği süreciyle ilgili bir çok tweet attığı için tweet’inde ABD’yi kastettiği düşünülüyor. Yine de kendisi bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.
Dorsey’in Bitcoin ile ilgili bu süslü sözleri, kendisi için bir ilk değil. Temmuz ayındaki Bitcoin konferansında konuşan Dorsey, Bitcoin’in dünya barışını sağlayacağını umduğunu söylemişti. O konuşmasında ayrıca Bitcoin ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:
“Elon daha önce de söyledi. Şu anda bireyselliğin bir gücünün olmadığı ve şiddetin tekelleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bugünki para sistemimizin yarattığı oyalayıcılığın ve bedelin miktarı çok fazla ve bu durum Elon’un da bazılarını çözmek için uğraştığı insanlığı çok gezegenli bir seviyeye ulaştırmak gibi büyük problemlerimize odaklanmamıza engel oluyor. Bizim günlük bazda uğraşmak durumunda olduğumuz bu onca dikkat dağınıklığı bu gezegendeki her bir insanın daha büyük amaçlarına ulaşmasını artan bir hız ile engelliyor. Kulağa biraz saçma gelebilir ama bu temel sorunu çözün ve gerisi çok önemli bir ölçüde iyileşecektir. Uzun vadede olsa da umudum barıştan yana.”
Dorsey, 2018 yılında da Bitcoin’in 10 yıl içerisinde dünyadaki tek para birimi olacağını iddia etmişti.
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Bitcoin
Altın’ın fiyatı 1 saatte %5 çakılırken, Bitcoin %5 arttı.
Altın ve kripto para piyasaları hareketli günlerden geçiyor. Altın’ın ons fiyatı hafta sonundan beri toplamda %7 değer kaybı yaşarken dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın’ın düşüşü ABD’nin açıkladığı işsizlik oranlarına bağlansa da düşüş sebebiyle kaldıraçlı işlemlerde bir çok kişinin likidite olduğu düşünülüyor. Öbür yandan Bitcoin ise bu durumdan etkilenmemiş gözüküyor.
6 Ağustos tarihinde açıklanan işsizlik rakamları ABD’de işsizliğin %5.9 azaldığını gösteriyor. Beklenenin %0.5 üstünde açıklanan işsizlik oranının açıklanmasının ardından altının ons fiyatı 1800 dolar’dan 1760 dolar’a geriledi. Bir kaç saat bu seviyelerde dalgalandıktan sonra ise daha büyük bir düşüş dalgası geldi ve altın’ın fiyatı 1680 dolar’lara kadar düştü. Buradan hızlı bir toparlanma yaşayan altının onsu şu anda 1730 dolar civarında işlem görüyor.
Altın, negatif fiyat hareketini sürdürürken Bitcoin ise son 24 saatte 43000 dolar seviyesinden 46000 dolar seviyelerine çıkarak %8’lik bir artış gösterdi. Bitcoin’in fiyatı şu anda da 46000 dolara yakın seviyelerde seyrediyor.
Altının yaşadığı düşüşün ardından yatırımcılardan da çeşitli açıklamalar geldi. En erken Bitcoin yatırımcılaından biri olan George Mandrik, Bitcoin ve altının son 10 yıldaki fiyatlarının karşılaştırıldığı bir tweet’in altına “Altın piyasası ‘analog bitcoin’ öyküsünü bir an önce pazarlamaya başlamalı.” diyerek dalga geçti.
Gold marketing needs to start pushing the "analog bitcoin" narrative.
— Mandrik (@Mandrik) August 9, 2021
Ünlü Forex yatırımcısı Peter Brandt ise altında yaşanan bu şok düşüşün ardından bir çok büyük kaldıraçlı işlem pozisyonlarının likidite olduğunu söyledi ve yaşanan bu düşüşte banka veya aracı kurumlar gibi büyük kaldıraçlı işlem manipülatörlerinin parmağı olabileceğini belirtti.
The leverage in the futures market for trading Comex (CME) Gold is about 15 to 1. Thus, a leveraged position can get into serious trouble with the type of decline experienced on Friday — resulting in forced liquidation on Sunday's open
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 9, 2021
Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların aracı kurumlardan bir nevi ekstra para ödünç alarak yatırım aracının ne yöne seyredeceğini tahmin ettikleri bir yatırım yöntemi. Kaldıraçlı işlem yatırımcıları sahip olduklarından daha fazla para ile yatırım yaptıkları için kazançları da doğru yatırımlarda daha büyük oluyor. Ancak kötü yatırımlar da likidite denilen olay ile paranın tamamen kaybedilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu işlemler, fiyat dalgalanmalarına karşı oldukça hassas oldukları için yalnızca tecrübeli yatırımcılara tavsiye ediliyor.
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Bitcoin
ApeSwap – Neden $BANANA Yatırımı Yaptık?
https://apeswap.finance/ adresinden ulaşılan ApeSwap aslında bir PancakeSwap (PCS) fork’u. Yani PCS sistemi kopyalanarak oluşturulmuş bir DeFi projesi. Bu projenin resmi para birimi ise BANANA. Bu da demektir ki PCS için CAKE, Binance için BNB veya ViperSwap için VIPER ne demekse ApeSwap için BANANA aynı şey. Her ne kadar birçok yatımcı platformun resmi para birimini TAPE zannetse de, TAPE aslında Ape ekosistemi içinde geliştirilen projelerden sadece biri.
Benim “maymunlar cehennemi” olarak isimlendirdiğim bu oluşumun resmi akçesine MUZ ($BANANA) ismi verilmesi bir yandan çok matrak, diğer yandansa çok anlamlı😉
ApeSwap platformunun ilk Medium makalesinin yayın tarihi 14 Şubat 2021. Bu da demek oluyor ki henüz daha çok yeni bir projeden bahsediyoruz.
Peki ApeSwap ne yapar?
Bir PancakeSwap fork’u olduğu için oradaki her şeyin ApeSwap’ta da yapılabildiğini düşünebiliriz. Şu an hem bir alım – satım platformu, hem stake tapılan bir alan, hem kripto para dünyasına yeni giriş yapacak olan token’ların IFO’larının (halka arz diyebiliriz) düzenlendiği bir merkez olarak düşünebiliriz.
En başından beri ApeSwap’tan haberdar olmama rağmen platforma yatırım yapma kararını Polygon ağı ile BSC ağı arasında ApeSwap’ın resmi para birimi $BANANA ile geçiş sağlanabildiğini öğrendiğimde aldım.
$BANANA henüz büyük borsaların herhangi birinde listelenmemiş. Bu arada yöneticileri Binance başvurusunun yapıldığını ama henüz onaylanmadığını belirtiyor.
$BANANA sınırsız arzı olan bir para birimi. Bu nedenle enflasyonu önlemek için düzenli olarak yakım gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 3 farklı denetimden de geçmiş bir proje.
Bu arada ApeSawp’ı yönetenlerin topluluğun yorumlarını çok ciddiye aldıklarını ve farklı projelerle ortaklık yapmaktan çekinmediklerini de özellikle belirtmek isterim.
Bizim 1.5 USD ile giriş yaptığımız $BANANA fiyatını buradan anlık olarak takip edebilirsiniz.
- Binence için: https://www.binance.com/tr/register?ref=MACOPJIX
- Binance Türkiye için: https://www.trbinance.com/account/signup?ref=7841VC14
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