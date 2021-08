Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey: “Bitcoin bölünmüş ülkeleri ve sonunda tüm dünyayı birleştirecek.”

Altın ve kripto para piyasaları hareketli günlerden geçiyor. Altın’ın ons fiyatı hafta sonundan beri toplamda %7 değer kaybı yaşarken dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın’ın düşüşü ABD’nin açıkladığı işsizlik oranlarına bağlansa da düşüş sebebiyle kaldıraçlı işlemlerde bir çok kişinin likidite olduğu düşünülüyor. Öbür yandan Bitcoin ise bu durumdan etkilenmemiş gözüküyor.

6 Ağustos tarihinde açıklanan işsizlik rakamları ABD’de işsizliğin %5.9 azaldığını gösteriyor. Beklenenin %0.5 üstünde açıklanan işsizlik oranının açıklanmasının ardından altının ons fiyatı 1800 dolar’dan 1760 dolar’a geriledi. Bir kaç saat bu seviyelerde dalgalandıktan sonra ise daha büyük bir düşüş dalgası geldi ve altın’ın fiyatı 1680 dolar’lara kadar düştü. Buradan hızlı bir toparlanma yaşayan altının onsu şu anda 1730 dolar civarında işlem görüyor.

Altın, negatif fiyat hareketini sürdürürken Bitcoin ise son 24 saatte 43000 dolar seviyesinden 46000 dolar seviyelerine çıkarak %8’lik bir artış gösterdi. Bitcoin’in fiyatı şu anda da 46000 dolara yakın seviyelerde seyrediyor.

Altının yaşadığı düşüşün ardından yatırımcılardan da çeşitli açıklamalar geldi. En erken Bitcoin yatırımcılaından biri olan George Mandrik, Bitcoin ve altının son 10 yıldaki fiyatlarının karşılaştırıldığı bir tweet’in altına “Altın piyasası ‘analog bitcoin’ öyküsünü bir an önce pazarlamaya başlamalı.” diyerek dalga geçti.

Ünlü Forex yatırımcısı Peter Brandt ise altında yaşanan bu şok düşüşün ardından bir çok büyük kaldıraçlı işlem pozisyonlarının likidite olduğunu söyledi ve yaşanan bu düşüşte banka veya aracı kurumlar gibi büyük kaldıraçlı işlem manipülatörlerinin parmağı olabileceğini belirtti.

The leverage in the futures market for trading Comex (CME) Gold is about 15 to 1. Thus, a leveraged position can get into serious trouble with the type of decline experienced on Friday — resulting in forced liquidation on Sunday's open

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 9, 2021