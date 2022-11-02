Elon Musk geçen hafta 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını yaptıktan sonra, şirket çalışanları işten çıkarmalara başladı. Bazı çalışanlar, Musk’ın hisseleri kasım ayının ilk haftasında hak kazanmadan önce onları göndermesi halinde öz sermaye tazminatlarını kaybetmekten endişe duyduklarını söyledi.

Musk ve Tesla, çalışanlarının hisselerine hak kazanılmadan hemen önce kovulduklarını ve tazminattan mahrum bırakıldıklarını iddia ettikleri için defalarca mahkemelik oldu. Bununla birlikte, Musk devralmadan önce orada bulunan birçok Twitter çalışanı için mevcut hisse bazlı tazminat diliminin sonuçta ödeneceği tahmin edilmekte.

Şirket çalışanlarına ve iç yazışmalara göre, yeni hak kazanan hisselerin 4 Kasım’dan başlayarak kasım ayının ilk yarısında ödenmesi beklenmekte. Çalışanlar, şirketin bordro departmanının kazanılan hisse senetlerini işlemek için çalıştığı konusunda yöneticiler tarafından kendilerine güvence verildiğini söyledi.

Teknoloji şirketleri, tazminatlarının yüksek bir yüzdesini hisse senedi ödülleriyle ödüyor. Özellikle Twitter, hisse senedi ödemelerine güvenen şirketlerden biri. 2022’nin ilk altı ayında Twitter, bir önceki yılın aynı döneminde 289,1 milyon dolardan 459,5 milyon dolarlık hisse senedi bazlı tazminat gideri kaydetti. Bu, Twitter’ın çeyreklik gelirinin %20’sine yakın.

Musk, son aylarda Twitter’da fazla personel bulunduğunu ve ilk hamlelerinden birinin büyük çaplı işten çıkarmalar yapmak olacağını defalarca belirtti. CEO, CFO ve politika şefinden başlayarak üst düzey yöneticileri çoktan işten çıkardı. Musk’ın, potansiyel olarak milyonlarca dolar ödemekten kaçınmak için onları “sebepten” kovduğu bildirildi.

İşten çıkarılan veya Musk’ın şirketi satın almasının ardından istifa eden diğer yönetici ve çalışanlara, hisseler için tazminat ödenip ödenmeyeceği belli değil. Musk’ın 2 Kasım’da Twitter çalışanları ile kapsamlı bir toplantı yapması planlanmıştı. Çalışanlar verdiği demeçte, toplantının beklenmedik bir şekilde iptal edildiğini söyledi.

New York Times, Twitter’daki işten çıkarmaların, pek çok çalışanın hisse senedi hibesi almasının planlandığı 1 Kasım’dan önce gerçekleşebileceğini bildirdi. Musk, cuma günü bir tweet’te “bu yanlış” yanıtını verdi. Ancak herhangi bir kanıt veya daha fazla ayrıntı sağlamadı.

Musk’tan yana endişeler

Twitter çalışanlarının, şirketin şu anda özel ellerde olması ve Musk’ın görünüşe göre ödemelerden kaçınmaya çalışan bir geçmişi olması nedeniyle, öz sermayeleri konusunda endişelenmeleri için bazı nedenleri vardı.

Yüksek profilli bir Tesla davasının 2009 depozito dökümlerine göre, Gene Glaudell adlı eski bir Tesla Baş Bilgi Sorumlusu, Musk ve diğer Tesla yöneticilerinin o sırada “kamuya açık söylemek istemediğini” söyledi. Glaudell, “Tesla, finansal nedenlerle kesinti yapıyordu. Bunun yerine kesintileri ‘performans ve yönetim sorumluluğuna’ bağlamaya çalıştılar.” dedi.

Bundan sonraki bir davada, yaklaşık 50 eski Tesla çalışanı şirketin iş teklif mektuplarında vaat edilen özsermaye tazminatını ödemeden işten çıkarıldığını iddia etti. Eski Tesla çalışanları bu davayı kazandı ancak EV üreticisi daha sonra temyizde kararı bozmayı başardı.

Musk, servetinin çoğu performans yoluyla Tesla hissesinden elde edilen ve şirketin ona yıllar boyunca vermiş olduğu tarihsel olarak büyük bir tazminat paketi ile dünyadaki en zengin kişidir.

Bazı mutsuz Tesla hissedarlarının, 2018 CEO tazminat paketi nedeniyle bu ay Musk ve Tesla yönetim kurulunu mahkemeye vermesi planlanıyor. Şirketin hisselerinin çoğunu Musk’a vermenin pervasız olduğunu ve ödeme paketinin onun Tesla’nın işine odaklanmasını sağlamak için belirtilen amacına ulaşamadığını iddia ediyorlar. 44 milyar dolarlık işlemi tamamlamaya teşvik eden aynı yargıç Kathaleen McCormick, bu davayla da ilgilenecek.