Twitter, Cumartesi günü attığı bir tweet’te abonelik hizmeti Twitter Blue’nun yenilenmiş bir versiyonunu Pazartesi günü Apple kullanıcıları için daha yüksek bir fiyatla yeniden başlatacağını açıkladı.

Şirket, kullanıcıların abonelerin tweetleri düzenlemelerine, 1080p videolar yüklemelerine ve hesap doğrulama sonrası doğrulanmış hesap almalarına olanak tanıyacak yenilenmiş hizmete web üzerinden aylık 8 dolar, Apple iOS üzerinden ise aylık 11 dolar karşılığında abone olabileceklerini söyledi.

Twitter, Apple kullanıcılarından neden web üzerinden diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla ücret alındığını açıklamadı ancak medyada şirketin App Store’da alınan ücretleri dengelemenin yollarını aradığı yönünde haberler yer aldı.

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Twitter, Twitter Blue’yu ilk olarak Kasım ayının başlarında başlatmış, ancak sahte hesapların çoğalması üzerine durdurmuştu. Daha sonra 29 Kasım’da tekrar başlatılması planlanmıştı ancak ertelendi.

Kasım ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, geçtiğimiz ay attığı bir dizi tweet’te Apple’la ilgili çeşitli şikâyetlerini sıralamıştı; bunlar arasında iPhone üreticisinin uygulama içi satın alımlar için yazılım geliştiricilerden aldığı yüzde 30’luk ücret de vardı.

Ardından Apple’ı Twitter’ı uygulama mağazasından engellemekle tehdit etmekle suçlamış ve iPhone üreticisinin sosyal medya platformunda reklam vermeyi durdurduğunu söylemişti.

Ancak daha sonra Apple CEO’su Tim Cook ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter’ın Apple’ın uygulama mağazasından kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmanın çözüldüğünü tweetledi.