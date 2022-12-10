Apple ve Ericsson, “standart mobil teknoloji ve diğer patent haklarının” kullanımı konusunda bir lisans anlaşmasına vardı. Böylece şirketler yıllardır süren yasal mücadeleye son vermiş oldular.

Ericsson yaptığı açıklamada lisans anlaşmasının “birkaç yıl süreceğini ve dünya çapında geçerli olacağını” belirtti. Anlaşmanın bir parçası olarak, iki şirket arasındaki tüm yasal anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuldu. Apple ve Ericsson’un başka neler üzerinde anlaştığı tam olarak bilinmiyor.

Ayrıca bkz: Google Passkey’i Duyurdu! Nasıl Kullanılır?

Teknoloji şirketleri son yıllarda birbirlerine karşı çeşitli davalar açmışlardı. Apple, 2015 yılında İsveçli şirketin lte patentlerine düşük değer biçtiği iddiasıyla Ericsson’a dava açmıştı. Ancak Ericsson, iPhone ve iPad’in patentli fikirlerini ihlal ettiğini iddia ederek kendi davasıyla karşılık verdi. Ancak iki şirket yedi yıl süren bir anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın süresi dolmak üzereyken, Ericsson Ekim 2021’de yeni bir dava açtı. Bunun nedeni Apple’ın Ericsson’un patentlerine sistematik olarak düşük değer biçmesiydi. Ocak 2022’de bir başka dava daha açılmıştır. Apple’a, Ericsson’un 5G ve ağ teknolojisiyle ilgili diğer patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla dava açıldı.