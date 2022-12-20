Elon Musk Kasım ayı ortasında, Twitter’ın marka ve kuruluşların kendileriyle ilişkili hesapları tanımlamasına olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Bir ay sonra şirket bu özelliği uygulamaya başladı. Özellik ilk olarak Matt Navarra tarafından tespit edildiği üzere Twitter, bir hesap kimliği onay işaretinin yanında görünebilen yeni bir “Bağlı Kuruluş” rozeti ekledi.

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NEW! Twitter just added a new ‘Affiliate’ verification badge ⭐️😮 Brands will be able to verify other associated accounts as affiliated with their main Twitter account Affiliate accounts show a miniture version of the main accounts avatar next to the verified check mark. pic.twitter.com/WlDHbrLUnT — Matt Navarra (@MattNavarra) December 19, 2022

Musk bu özelliği ilk kez Twitter’ın ücretli hesap doğrulama uygulamasına yönelik ilk başarısız girişimini gerçekleştirdiği hafta duyurdu. Şirketin kullanıcıları yenilenmiş Twitter Blue aboneliğine kaydetmeye başlamasının ardından, doğrulanmış troller bu hizmeti markaları ve ünlüleri taklit etmek için kullandı. Bu durum Eli Lilly gibi şirketler için gerçek bir kabusa dönüştü. Sahte bir “doğrulanmış” hesap, insanları şirketin insülini ücretsiz yapacağına inandırdığında bir ilaç şirketi milyarlarca dolar kaybetti.