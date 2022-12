Elon Musk Kasım ayı ortasında, Twitter’ın marka ve kuruluşların kendileriyle ilişkili hesapları tanımlamasına olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Bir ay sonra şirket bu özelliği uygulamaya başladı. Özellik ilk olarak Matt Navarra tarafından tespit edildiği üzere Twitter, bir hesap kimliği onay işaretinin yanında görünebilen yeni bir “Bağlı Kuruluş” rozeti ekledi.

NEW! Twitter just added a new ‘Affiliate’ verification badge ⭐️😮

Brands will be able to verify other associated accounts as affiliated with their main Twitter account

Affiliate accounts show a miniture version of the main accounts avatar next to the verified check mark. pic.twitter.com/WlDHbrLUnT

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 19, 2022