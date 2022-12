Tüm gözler Dünya Kupası finalindeyken, Twitter dün (18) kurallarında tartışmalı bir değişiklik yaptığını duyurdu: Instagram ve Facebook da dahil olmak üzere diğer sosyal ağlardan gelen bağlantılar yasaklandı. Ancak tepkiler o kadar olumsuz oldu ki Elon Musk’ın ekibi binlerce kullanıcıyı platformdan men edebilecek kullanım kılavuzunu iptal etti.

Elon Musk, bir locada yer aldığı Arjantin-Fransa maçının ardından yayınladığı açıklamada kullanıcılardan özür diledi. İş adamı ayrıca bu tür ani değişikliklerin sosyal ağ halkına danışılmadan yapılmaması gerektiğini söyledi.

Elon Musk’ın özrüne ek olarak, Twitter ekibi yeni kuralı duyuran paylaşımları sildi. Sosyal ağın yeni yönergeleri içeren yardım merkezi sayfası da internetten silindi.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again.

Tartışmalı kuralların silinmesinin ardından Elon Musk’ın ekibi de Twitter Güvenlik profilinde konuyla ilgili bir anket başlattı. Şimdi halk, Twitter’da diğer sosyal ağlara bağlantıların yasaklanıp yasaklanmayacağını oylayabilir.

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms?

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 19, 2022