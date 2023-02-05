Elon Musk‘ın başa geçmesiyle beraber yeni para kazanma yolları arayan Twitter, şimdi de altın renkli onay tikine el attı. Bir firma ile Twitter yetkilisi arasında geçen konuşmalar internete sızdı ve Twitter’ın ünlü markalara verdiği altın onay tikinin aylık ücreti ortaya çıktı. Bahsi geçen ücret dudak uçuklattı.

Bunun Yerine Altına Yatırım Yapsak Daha İyi Elon!

Paylaşılan bilgilere göre, yeni başlatılan Kuruluşlar için Doğrulama programıyla beraber Twitter’ın birçok ünlü markaya verdiği altın onay tikinin ücreti tam 1.000 dolar olarak belirlenmiş.

Bu ücreti ödemeyen işletmelerse altın onay tikine sahip olamayacak. şirket bununla kalmıyor ve bir profilin altın tikli şirketle ilişkisi olduğuna dair doğrulama rozetleri içinse fazladan 50 dolar ücret talep ediyor.

Twitter, şirketlerin “Twitter’da kendilerini doğrulamalarına ve ayırt etmelerine” olanak tanıyan “Kuruluşlar için Doğrulama” programının öncesinde altın rozetleri kullanıma sunmuştu. Bu program aynı zamanda şirketlerin; çalışanlarına, yöneticilerine ve markayla ilişkili diğer kişilere ait hesaplara Twitter profil resimlerinin minyatür versiyonlarını gösteren rozetler eklemesine de olanak tanıyor.

Twitter henüz konu hakkında bir doğrulama yapmasa da, Twitter Ürün Yöneticisi Evan Jones ile isimsiz bir işletme arasında geçen konuşmaları doğrulayan birçok bilgi bulunuyor. Öyle ki, Evan Jones kendisine gönderilen başka bir mesaja verdiği cevapta da bu programa dahil olmak isteyen işletmelerin 1.000 dolar ücret ödemesi gerekeceğini belirtiyor.

Bunun tamamen Elon Musk’ın izlediği para kazanma stratejisiyle alakalı olduğunu söylemek mümkün. Hatırlatmak gerekirse, Musk son zamanlarda şirket gelirlerini artırmak için oldukça agresif bir yol izliyor. Twitter, bu bağlamda birçok çalışanını işten çıkardı ve hatta bazı yerlerdeki ofislerini süresiz olarak kapattı. Bununla kalmayan şirket, ofislerindeki mobilyaları açık artırma yoluyla satışa sundu.

Musk’ın bu kararları platformda da önemli değişikliklere neden oldu. Twitter, bütün üçüncü taraf uygulamaları yasakladı. Bu sayede uygulama üzerinden daha fazla kullanıcıya reklam gösterilerek gelirlerin artırılması amaçlandı.

Reklam konusunda da vites büyüten firma, platformda artık daha fazla reklam gösteriyor ve reklamsız bir Twitter deneyimi isteyen kullanıcıları Blue aboneliğini almaya zorluyor.

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Bu strateji kısa dönemde şirketin gelirlerini artırsa da, Twitter’ın bu yöntemlerinin ciddi tepki çektiğini söylemek mümkün. Öyle ki, Mastodon gibi alternatifler hiç olmadıkları kadar popülerleşmeye başladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitter’ın altın onay tiki ücretini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!