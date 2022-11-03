Merkezi olmayan sosyal ağ Mastodon, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma işlemini tamamladığı geçen haftadan bu yana yaklaşık 200 bin kullanıcı kazandı. Bununla birlikte, aktif kullanıcıların yüzde 0,1’inden daha azı Mastodon’a geçti.

Mastodon’un kurucusu Eugen Roschko, Çarşamba günü Mastodon sunucularında 600 bin’den fazla aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Bu, platform için bir rekordur. Ayrıca geçen hafta sosyal ağ için 437 sunucu ekledi.

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199.430 yeni kullanıcı ile yeni gelenlerin sayısı, toplam aktif Twitter kullanıcılarının küçük bir yüzdesini oluşturuyor. Bu sayı en son üç aylık rakamlara göre 238 milyon civarındaydı. Buna göre Twitter, günlük kullanıcı sayısı bakımından Mastodon’dan yaklaşık dört yüz kat daha büyüktür.

Mastodon nedir?

Mastodon, Twitter’a bir alternatiftir ve büyük ölçüde aynı özelliklere ve arayüze sahiptir. Aradaki en büyük fark, Mastodon’un merkezi olmaması ve bu nedenle birçok farklı sunucu üzerinde çalışmasıdır. Sonuç olarak, Twitter’ın sahip olduğu gibi tek bir şirkete ait değildir.