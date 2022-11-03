Meta’nın CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg bugün, WhatsApp‘ın uzun zamandır beklenen ‘Topluluklar’ özelliğinin artık kullanılabilir olduğunu açıkladı. Özelliğin bugün kullanıma sunulması planlanıyor. Mark, önümüzdeki aylarda özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi.

Güncelleme, Slack ve Discord tipi işlevselliği etkin bir şekilde ekleyerek büyük gruplar, şirketler ve okul velileri gibi yerel topluluklar için mükemmel hale getiriyor. Topluluklar özelliği, sohbet içi anketler, 32 kişilik video görüşmeleri, 1024 katılımcıya kadar gruplar ve Çağrı Bağlantıları gibi özellikleri işlemek için uçtan uca şifreleme kullanacak. Amaç, tek bir uygulama içinde tüm iletişim için yapısal destek sağlamaktır.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg Communities’in lansmanında, “Bugün WhatsApp’ta Topluluklar’ı başlatıyoruz. Alt gruplar, çoklu konu başlıkları, duyuru kanalları ve daha fazlasını etkinleştirerek grupları daha iyi hale getiriyor. Ayrıca anketleri ve 32 kişiyle görüntülü görüşmeyi de kullanıma sunuyoruz. Hepsi uçtan uca şifreleme ile güvence altına alındı, böylece mesajlarınız gizli kalacak,” dedi.

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“WhatsApp’taki Topluluklar, insanların kendilerine uygun bir yapıyla ayrı grupları tek bir şemsiye altında bir araya getirmelerini sağlayacak. Bu şekilde insanlar tüm Topluluğa gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük tartışma gruplarını kolayca organize edebilecekler” dedi.

Topluluklar ayrıca hangi grupların eklenebileceğini yönetme ve herkese duyuru mesajları gönderme gibi güçlü yeni yönetici özellikleriyle birlikte gelecek.

Ayrıca, topluluk yöneticileri, uygunsuz sohbetleri ve içerikleri silebilmenin yanı sıra, bir üyenin hesabını topluluktan silme ve grupları topluluktan ayırma yetkisine sahip olacak.

“WhatsApp’taki topluluklar, insanların ayrı grupları kendilerine uygun bir yapıyla tek bir şemsiye altında bir araya getirmelerini sağlayacak. Bu şekilde insanlar tüm Topluluğa gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük tartışma gruplarını kolayca organize edebilecekler” dedi.

Topluluklar ayrıca hangi grupların eklenebileceğini yönetme ve herkese duyuru mesajları gönderme gibi güçlü yeni yönetici özellikleriyle birlikte gelecek.

Ayrıca, topluluk yöneticileri, uygunsuz sohbetleri ve içerikleri silebilmenin yanı sıra, bir üyenin hesabını topluluktan silme ve grupları topluluktan ayırma yetkisine sahip olacak.