Twitter 2019 4. Çeyrek raporunu yayınladı

Sosyal medya şirketi Twitter 2019 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. Genel olarak beklentilerin üzerinde bir tablo çizen şirket tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etti.

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Twitter 2019 4. çeyrek gelir raporunu yayınladı

Twitter, 2019’un 4. çeyreğinde 1.01 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ve geçtiğimiz yıla oranla %11’lik gelir artışı sağladı. Bu rakam ile birlikte şirket, tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etmiş oldu. Açıklanan raporda şirketin günlük kullanıcı sayısında da bir artış görülmekte. Geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinde 126 milyon günlük kullanıcıya sahip olan platform 2019’da günlük 152 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Şirket için tüm bu olumlu tablonun içerisinde en büyük hayal kırıklığı ise hisse başına kazancın ve net gelirlerinin beklentilerin altında kalması oldu. Sosyal medya devinin net geliri 119 milyon dolar ve hisse başına kazancı 0.15 dolar olarak açıklandı. Twitter 2018’in 4. çeyreğinde 255 milyon dolar net gelir ve 0.33 dolar hisse başına kazanç elde etmişti. Şirket kısmi açıklamasında bu rakamların halen olumlu bir tablo olduğuna vurgu yaptı.

2019 genelini Twitter 3.46 milyar dolar gelir ile bitirerek %14’lük bir artış elde etti. Şirketin net geliri 1.47 milyar dolar ve hisse başına kazancı 1.87 dolar olarak açıklandı.

Şirketin 4. Çeyrek kazancını açıklayan Twitter finans müdürü Ned Segal şunları söyledi:

Çeyrek gelirimizde 1 milyar doları aşarak yeni bir kilometre taşına ulaştık. Bu çoğu büyük coğrafyada gelir ürünlerimizin istikrarlı ilerlemesini kanıtlamaktadır. Tüm dünyada Twitter kullanıcıları için hem organik hem de tanıtımı yapılan içerikleri kişiselleştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda hem reklam verenler hem de tüketiciler için muazzam bir fırsat görmekteyiz.