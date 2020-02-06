Sosyal Medya
Twitter 2019 4. Çeyrek raporunu yayınladı
Sosyal medya şirketi Twitter 2019 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. Genel olarak beklentilerin üzerinde bir tablo çizen şirket tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etti.
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Twitter 2019 4. çeyrek gelir raporunu yayınladı
Twitter, 2019’un 4. çeyreğinde 1.01 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ve geçtiğimiz yıla oranla %11’lik gelir artışı sağladı. Bu rakam ile birlikte şirket, tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etmiş oldu. Açıklanan raporda şirketin günlük kullanıcı sayısında da bir artış görülmekte. Geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinde 126 milyon günlük kullanıcıya sahip olan platform 2019’da günlük 152 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Şirket için tüm bu olumlu tablonun içerisinde en büyük hayal kırıklığı ise hisse başına kazancın ve net gelirlerinin beklentilerin altında kalması oldu. Sosyal medya devinin net geliri 119 milyon dolar ve hisse başına kazancı 0.15 dolar olarak açıklandı. Twitter 2018’in 4. çeyreğinde 255 milyon dolar net gelir ve 0.33 dolar hisse başına kazanç elde etmişti. Şirket kısmi açıklamasında bu rakamların halen olumlu bir tablo olduğuna vurgu yaptı.
2019 genelini Twitter 3.46 milyar dolar gelir ile bitirerek %14’lük bir artış elde etti. Şirketin net geliri 1.47 milyar dolar ve hisse başına kazancı 1.87 dolar olarak açıklandı.
Şirketin 4. Çeyrek kazancını açıklayan Twitter finans müdürü Ned Segal şunları söyledi:
Çeyrek gelirimizde 1 milyar doları aşarak yeni bir kilometre taşına ulaştık. Bu çoğu büyük coğrafyada gelir ürünlerimizin istikrarlı ilerlemesini kanıtlamaktadır. Tüm dünyada Twitter kullanıcıları için hem organik hem de tanıtımı yapılan içerikleri kişiselleştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda hem reklam verenler hem de tüketiciler için muazzam bir fırsat görmekteyiz.
Sosyal Medya
WhatsApp için karanlık mod nihayet yayınlandı!
WhatsApp kullanıcıları için müjdeli haber sonunda geldi. Dünya çapında en çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması için dahili karanlık mod sonunda uygulamaya dahil oldu.
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Bir süre önce uygulamanın geliştirici ekibi tarafından bu özellik için çalışmalara başlandığını duymuştuk. Neyse ki, firma sonunda bazı kullanıcılara dark mode’u aktif hale getirmek için hazır gözüküyor.
WABetaInfo tarafından duyurulan gelişmede, WhatsApp’ın resmî son betasında bazı kullanıcılar için “karanlık mod”un erişime açıldığı belirtildi. Play Store’da yer alan WhatsApp’ın (2.20.13) son betasında bu özelliğin halihazırda erişime açıldığını doğruladık.Yukarıda yer alan ekran görüntülerinden karanlık modun ne şekilde görüneceğine bakabilirsiniz.
WhatsApp’ın karanlık modu, tamamen siyah renk yerine, karanlık tonlarını yer alan yazılımın içinde kullanmayı tercih ediyor. Eğer OLED ekran kullanıyorsanız ve karanlık modu sevenlerdenseniz çok şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim.
Şu an karanlık mod, el yordamıyla uygulamanın ayarlar kısmından aktif edilebiliyor. Fakat, eğer telefonunuzun sisteminde “dark mode” ayarları yer alıyorsa otomatik olarak uygulama kendisini uyarlıyor.
Bir diğer yenilik ise, mesajlaşma menüsünde, ayarlar kısmında, arama bölümünde ve kişi listesinde yeni renk şemasının kullanılmaya başlanması. Yani bu noktada çok kapsamlı değişikliklere gidilmiş.
WhatsApp’ın son betasını denemek istiyorsanız eğer Play Store üzerinden alt kısımında yer alan betaya kaydol ikonuna basarak var olan beta yazılımına geçebilirsiniz. Sürekli beta uygulamada kalmak istemiyorsanız, APKMirror üzerinden APK dosyasını indirerek kullanabilirsiniz.
Genel
Twitter, 2019’da neler yaşadı? En çok neler konuşuldu?
Twitter, diğer sosyal medya devlerinde olduğu gibi bu sene platformda neler olup bittiğini, en çok hangi konunun konuşulduğunu açıkladı. Türkiye ve dünyadan birçok başlığın derlendiği açıklamaya hep birlikte bakalım.
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Bir seneyi daha geride bırakırken arkamıza baktığımızda önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Facebook, bireysel zaman çizelgesini kullanıcılarına sunmaktaydı.
Twitter artık bünyesinde haber odaklı bir platform olduğunu iddia ettiği için geniş kapsamlı bir liste yayınlamayı tercih ediyor.
Türkiye gündeminde en çok konuşulan isim tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hemen arkasından da bu seneki seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
Let’s set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)
We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI
— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019
Dünya gündemine baktığımız zaman en çok retweet alanlarda, ilk sırada belki de artık herkesin aşina olduğunu söyleyebileceğimiz “Dünya Rekortmeni Yumurta” hesabı bulunuyor. Hesabın açılma sebebinin yumurtayı fenomen yapmak olduğunu düşündüğümüz zaman hiç de imkansız gelmiyor açıkçası.
Andy Warhol’un dediği gibi “Herkes bir gün 15 dakikalığını ünlü olacak”. Fakat bu sözün insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorduk. Maalesef ki objeler için de geçerliymiş.
Toplamda beş retweetin derlendiği tweetlerin geriye kalan kısmını aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz:
Duh😛 pic.twitter.com/3lGmo7GpF6
— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 9, 2019
⚠️WATCH AT YOUR OWN RISK⚠️ pic.twitter.com/uNPzKfQKJH
— Ashton🐻 (@aman9919) April 1, 2019
Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ
— danee, goddess of dinosaurs 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019
My niece has her bird trained to attack anyone she screams at 😂😂😂 pic.twitter.com/ea0JoWMNrT
— NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019
Sosyal medya platformu ayrıca en çok konuşulan kategorileri de bizlere sıralamış. Dünya gündemi genellikle uluslararası dil olarak kullandığımız İngilizce ağırlıklı belirlendiğini görüyoruz.
En çok konuşulan siyasetçi geçen sene olduğu gibi Donald J. Trump iken, en iyi sinema filmi bu sene Marvel sinematik evrenin de sonun başlangıcını oluşturan ve hasılat rekorları kıran The Avengers: EndGame seçilmiş.
En iyi aktörlerde yine EndGame ve SpiderMan’in yeni üçlemesinin başrolü Tom Holland’ı görüyoruz.
Müzik kategorisinde retweet rekorunu da elinde bulunduran Kore asıllı BTS’in resmi hesabı yer edinirken, en iyi futbol takımı Barcelona ve en iyi futbolcu Barcelona’nın eski oyuncularından biri olan Neymar J.’a layık görülmüş.
Listede en dikkat çeken unsur, bu yıl kategorilerin içine emojilerin de katılması. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen emojileri de listede görebiliyorsunuz.
Listenin geri kalanını görüntülemek isterseniz aşağıda tüm şablonlarıyla birlikte, kategorileri sıraladım. Yer alan listeden tüm detaylara göz atabilirsiniz:
2019’da dünyada en çok izlenen TV programları
2019’da dünyada en çok konuşulan filmler
2019’da dünyada en çok konuşulan aktörler
2019’da dünyada en çok konuşulan spor takımları
2019’da dünyada en çok konuşulan erkek sporcular
2019’da dünyada en çok konuşulan haber nitelikli etiketler
2019’da dünyada en çok konuşulan politikacılar
2019’da dünyada en çok kullanılan emojiler
Sosyal Medya
Facebook üzerinden, Google Fotoğraflar’a veri aktarılabilecek!
Facebook, yayınladığı yeni araçla sosyal paylaşım platformu üzerindeki videoları ve fotoğrafları direkt olarak gönderebileceksiniz. Şirket, aslında bu yazılımı bazı baskılar neticesinde üretmek zorunda kaldı.
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Silikon Vadisinin dev kuruluşu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok benzeri yapılaşmanın baskıları altında kaldı. Google ve Apple’a da buna benzer yaptırımlar uygulayan Avrupa’nın düzenleyici kuruluşları gerek vergilendirme sistemler, gerekte monopolitik unsurların etkisiyle yollarını değiştirme kararları almışlardı.
Artık sıra Facebook’a geldi. Firmanın kullanıcıların kişisel verilerini transferini gerçekleştirme konusunda hızlı davranması gerekiyor. Sosyal medya devi yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların Facebook üzerindeki bilgilerini aktarmalarına yarayan on yıllık eski bir projeyi tekrar hayata döndüreceklerini belirtti. Hesabınızı kapatmak istediğinizde veya verilerini yedeklemeye kalkıştığınızda direkt bu servisi kullanabileceksiniz.
Ancak Facebook yazılımı, veri taşınabilirliği ilkesine bağlı kalarak insanlara kontrol erişimi sağlamak, ayrıca da yenilikçiliğe teşvik etmek için uygulamaya koyduklarını aktardı. Evet, tabii ki bunların dışında düzenleyici kuruluşların baskısını da işin içerisine dahil etmek lazım. Ama şirketler bu tip unsulardan feragat etmeyeceklerdir.
Sonuç olarak, firmanın uyguladığı politika sosyal medya kullanan müşterilerine yönelik olumlu dönüşler sağlamasına yarayacak. Firmanın paylaştığı bülten hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, burada vermiş olduğum bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.
İlk olarak İrlanda’da başlayan bu uygulama, firmanın ücretsiz olarak kullanıma sunduğu bir yazılım. Bu yazılım, video ve fotoğraflarınızı direkt olarak Google’a yüklemenize izin veriyor. Proje ayrıca açık kaynaklı olması yanıyla kullanıcıların verilerinin kopyalanması söz konusu olmuyor. 2020 yılı içerisinde marka, daha çok ülke için bu uygulamanın çapını genişletmeyi planlıyor.