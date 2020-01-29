Apple
Apple 2020 ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
Apple’ın geçtiğimiz yıllarda servis uygulamalarına yaptığı yatırım sonuçlarını göstermeye başladı.Görünüşe göre 2019’da hayatımıza giren yeni Apple servisleri kullanıcılar tarafından kabul gördü.
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Apple 12.7 milyon dolar servis geliri ile rekor kırdığını açıkladı
Apple’ın servis uygulamaları sektöründeki yatırımları 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla meyvelerini vermeye başladı. Şirket 12.7 milyar dolar net satış geliri ile rekor kırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıla oranla %17’lik bir gelir artışı sağlamış oldu. Apple’ın bu rekoru kırmasında var olan iCloud ve Apple Müzik servislerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Apple TV+ ve Apple Arcade’in şirketin ekosistemine kazandırdığı yeni üyelerin de büyük bir katkısı var. Servis uygulamaları Apple’ın açıkladığı 91.8 milyar dolarlık şirket gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.
2019 itibarıyla firma ürünlerinin adet satışlarını açıklamaya son verdi. Fakat şirketin net satış gelirlerine bakarak ürünlerin popülerliğini takip etmek mümkün. Servis uygulamalarındaki artışın yanı sıra giyilebilir teknolojiler, ev ve aksesuar kategorileri gelirlerinde de 10 milyar dolar ile göze çarpan bir artış mevcut.
iPhone satışları da 56 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yıl ilk çeyrek net geliri olan 52 milyar doları geçmiş oldu. Şirketin CEO’su Tim Cook bu başarının arkasında iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerine gösterilen büyük ilginin olduğunu söyledi.
Bütün bunların yanı sıra şirket için bazı kötü haberler de mevcut. Şirket Mac ve iPad ürün kategorilerinde 7.2 milyar ve 6 milyar gelir elde ederek geçtiğimiz yılki gelirlerinin gerisinde kaldı.
Apple
Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir
Ölüm vakaları ile dünya gündeminden düşmeyen Koronavirüs tehlikesinin iPhone 9 ve i AirPods’un üretimini etkileyebileceği iddia edildi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tehlikesinin teknoloji üretim bantlarını etkileyebileceği tahmin ediliyor. Özellikle düşük saatlik çalışma ücretleri nedeniyle pek çok üreticinin fabrikalarını açtığı Çin’de, birçok üretim bandı bulunuyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Apple’da üretim bantlarını Çin’in Henan ve Guangdong eyaletlerine konumlandırmış durumda. Nikkei Asian Review aktardığı bilgilere göre 100’ün üzerinde vakanın bulunduğu Hubei bölgesine komşu olan Apple üretim hatlarının bu virüsten etkilenebileceği aktarılıyor. iPhone 9 (SE 2) ve yeni AirPods modellerinin üretiminin bu riskten dolayı yavaşlayabileceği aktarılırken, telefonun şubat ayında seri üretime geçilmesinin tahmin edildiği belirtiliyor. Apple tarafından haber ile ilgili henüz bir açıklama paylaşılmazken telefonunun satışına ise mart ayında başlanacağı öngörülmekte.
iPhone 9 tahmin edilen teknik özellikleri
4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.
Apple
iOS 14 ve iPadOS 14 cihaz uyumluluk listesi sızdı!
iOS 14 ve iPadOS 14’ün hangi cihazlar tarafından destekleneceğine dair liste açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, Apple birçok cihaza sürüm desteğini vermeye devam edecek.
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Android telefon üreticilerinde olduğu gibi Apple’da kullanıcılarına olan itimatını sürdürmek için her sene akıllı telefonlarına güncelleme göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene verilen desteğin bu sene de aynı cihazlarla devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki yeni cihazlar eklendikçe liste genişliyor. Böylece iOS 13 alan tüm cihazların iOS 14’e de geçeceğini söylemek yanlış olmaz.
iOS 14 güncellemesini alacak cihazlar, tam liste!
- iPhone 11 Pro Max – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone 11 Pro – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone 11 – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone XR – Kasım 2018’de yayınlandı.
- iPhone XS Max – Eylül 2018’da yayınlandı.
- iPhone XS – Eylül 2018’da yayınlandı.
- iPhone X – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 8 Plus – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 8 – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 7 Plus – Eylül 2016’da yayınlandı.
- iPhone 7 –Eylül 2016’da yayınlandı.
- iPhone SE – Mart 2016’da yayınlandı.
- iPhone 6s Plus – Eylül 2015’de yayınlandı.
- iPhone 6s – Eylül 2015’de yayınlandı.
- iPod Touch (7th generation) – Mayıs 2019’da yayınlandı.
Destek, hem iPhone 6s hem de SE’ye gelmesiyle kullanıcılarına büyük bir süpriz olacak. Eğer bir aksilik olmaz ise haziran ayındaki geliştirici etkinliğinde bu iki cihazı da listede görmüş olacağız.
Apple
Apple, Lightning bağlantısını bırakmamakta kararlı!
Avrupa Birliği, ortak bir şarj girişi standardı belirlemeleri konusunda akıllı telefon üreticilerine uzun süredir baskı uyguluyor. Çoğu marka bu süreçte USB-C girişini standart hale getirirken, Apple ise iPhone’larda Lightning bağlantısını kullanma konusunda kararlı gözüküyor.
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Apple: Lightning kablosunu bırakmak yarardan çok zarar getirecek!
Avrupa Parlamentosu, şarj girişi standartlaştırma işlemini sağlamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısına göre, akıllı cihaz üreticileri belirli bir yasal süreden sonra tek tip şarj girişi kullanmak zorunda kalabilir. iPhone modellerinde Lightning bağlantısını kullandığı için durumdan en fazla etkilenecek marka olan Apple ise yasa tasarısına karşıtlığını dile getiriyor.
Avrupa Birliği’ne göre bu dönüşüm, çevre kirliliğini önleme konusunda yıllık olarak 13 milyon Euro’luk bir fayda sağlayacak. Konu ile ilgili bu hafta açıklama yayınlayan Apple ise ortaya çıkardığı tablo ile 1.5 milyar Euro maliyet oluşacağına dikkat çekiyor. Şarj girişini ortak hale getirmenin tüketiciler tarafında zorluk yaratacağını söyleyen marka, önerinin yasalaşması halinde sertifikasyon süreci için yeterli zaman olmadığına da vurgu yapıyor.
iPad Pro ve MacBook modellerinde kısmen USB-C standardına geçiş yapan Apple, iPhone serisinde ise kullanıcıların yıllardır beklediği değişikliği gerçekleştirmiyor. iPhone 11 Pro modelinde hızlı şarj için şarj aleti ucu USB-C’ye dönüştürülürken, telefona bağlantı ise yine Lightning girişiyle sağlanıyor. Görünüşe göre iPhone 12 serisinde de bu konu ile ilgili bir değişiklik yaşanmayacak.
Avrupa Komisyonu, hazırladığı yasa tasarısını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, belirli bir dönüşüm sürecinin ardından Avrupa’da satışa sunulacak bütün akıllı cihazlarda tek tip şarj girişinin bulunacağını belirtelim.