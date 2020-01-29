Apple 2020 ilk çeyrek gelirlerini açıkladı

Apple’ın geçtiğimiz yıllarda servis uygulamalarına yaptığı yatırım sonuçlarını göstermeye başladı.Görünüşe göre 2019’da hayatımıza giren yeni Apple servisleri kullanıcılar tarafından kabul gördü.

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Apple 12.7 milyon dolar servis geliri ile rekor kırdığını açıkladı

Apple’ın servis uygulamaları sektöründeki yatırımları 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla meyvelerini vermeye başladı. Şirket 12.7 milyar dolar net satış geliri ile rekor kırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıla oranla %17’lik bir gelir artışı sağlamış oldu. Apple’ın bu rekoru kırmasında var olan iCloud ve Apple Müzik servislerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Apple TV+ ve Apple Arcade’in şirketin ekosistemine kazandırdığı yeni üyelerin de büyük bir katkısı var. Servis uygulamaları Apple’ın açıkladığı 91.8 milyar dolarlık şirket gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

2019 itibarıyla firma ürünlerinin adet satışlarını açıklamaya son verdi. Fakat şirketin net satış gelirlerine bakarak ürünlerin popülerliğini takip etmek mümkün. Servis uygulamalarındaki artışın yanı sıra giyilebilir teknolojiler, ev ve aksesuar kategorileri gelirlerinde de 10 milyar dolar ile göze çarpan bir artış mevcut.

iPhone satışları da 56 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yıl ilk çeyrek net geliri olan 52 milyar doları geçmiş oldu. Şirketin CEO’su Tim Cook bu başarının arkasında iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerine gösterilen büyük ilginin olduğunu söyledi.

Bütün bunların yanı sıra şirket için bazı kötü haberler de mevcut. Şirket Mac ve iPad ürün kategorilerinde 7.2 milyar ve 6 milyar gelir elde ederek geçtiğimiz yılki gelirlerinin gerisinde kaldı.