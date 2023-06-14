Linda Yaccarino, Twitter’ın yeni CEO’su olarak atandı. İlk e-postasında Elon Musk’ın girişimlerini övdü ve Twitter’ın “Twitter 2.0” olarak yönetileceğini belirtti. Yaccarino, şirketin dünyanın en doğru bilgi kaynağı olma hedefini dile getirdi. Ancak, sahte haberler ve nefret söylemi gibi sorunlar nedeniyle Twitter’ın reklamverenleri kaybettiğini kabul etti.

Yeni CEO’nun ilk e-postası The Verge tarafından yayınlandı ve Yaccarino, Musk’ın Twitter’ın bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurguladığına inanıyor. Bu dönüşüm, “filtresiz bilgi alışverişi ve açık diyalog yoluyla medeniyeti ilerletmeyi” hedeflemektedir. Ancak, Yaccarino’nun “filtrelenmemiş bilgi alışverişi” ifadesi, Twitter’ı en doğru bilgi kaynağı yapma iddiasıyla ilgili bazı soruları gündeme getiriyor, çünkü gerçek haberler gerçek kontrol filtreleri gerektiriyor.

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Linda Yaccarino, reklam endüstrisinde tanınmış bir yöneticidir ve önceden NBCUniversal için küresel reklam satışlarını yönetmiştir. Başlıca görevi, Musk’ın şirketi devralmasından bu yana reddedilen Twitter’ın reklam bölümünü yeniden yapılandırmaktır. Musk, onu Twitter’ın CEO’su olarak duyururken, ürün ve mühendislik ekiplerini denetlemeye devam edeceğini belirtti. Yaccarino ise geri kalan kısmı yönetecek.

Sonuç olarak, Yaccarino’nun Twitter’ın CEO’su olarak atanması sosyal medya platformunun geleceği için umut verici. Twitter, Yaccarino’nun reklamcılık uzmanlığı ve Musk’ın filtresiz bilgi alışverişi vizyonuyla daha doğru bir bilgi kaynağı haline gelebilir. Ancak, hem reklamverenlerin hem de kullanıcıların güvenini yeniden kazanmak için hala uzun bir yol kat etmek gerekmektedir. Yaccarino’nun Twitter’ı sosyal medyanın rekabetçi dünyasında başarıya taşıyıp taşıyamayacağı, zamanla ortaya çıkacak.