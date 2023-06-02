Bir süredir Avrupa Birliği’nin Dezenformasyon Anlaşmasından çekileceği iddialarıyla gündeme gelen Twitter, sürpriz istifa kararıyla sarsıldı. Twitter’ın güven ve güvenlikten sorumlu başkanı Ella Irwin istifa etti. Eski yönetici, bir gazeteye yaptığı açıklamada istifa ettiğini doğruladı. Musk’ın ekibine ne oluyor?!

Ella Irwin İstifasının Geldiği Dönem Dikkat Çekti!

Irwin, Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ilk günlerinde şirketten ayrılan Yoel Roth’un yerine göreve geldi. Roth, içerik yönetimine yaklaşım konusunda Musk ile çatışırken, Irwin, Musk’ın aşırıcı görüşleri bile memnuniyetle karşılayan ve son aylarda platformda nefret söyleminin artmasını teşvik eden idealleriyle uyumlu görünüyordu.

Irwin’in Musk ile uyumlu bir çalışan olmasına rağmen istifa etmesi dikkat çekici. Bu haberlerin tam da şirketin AB’nin dezenformasyonla ilgili anlaşmalarından çekileceği iddialarının geldiği bir dönemde gelmesi aslında tesadüf değil. Bu çekilme kararının şirkete büyük bir zarar vereceğini gören ve sorumluluk kabul etmek istemeyen Irwin görevi bırakma kararı almış olabilir.

Irwin aylar süren görev süresi boyunca, Twitter’ın çocuk istismarını engellemek için yeterince çaba sarf etmediği gerekçesiyle inceleme altına alındığı dönemler de dahil olmak üzere, Twitter’da bazı çalkantılı dönemleri yönetti.

Irwin’in “Twitter Dosyaları” raporlarının bir parçası olarak Bari Weiss ile Twitter’ın iç bilgilerini paylaştığı ve Musk’ın özel jeti hakkında bilgi paylaşan Twitter hesaplarının yasaklanması talimatını verdiği bildirildi.

Ne Irwin ne de Musk onun istifası hakkında Twitter’da bir paylaşımda bulunmadı. Bu rolü kimin dolduracağı ya da aklında bir aday olup olmadığı belli değil. Belki de bu, Musk’ın değil de yeni CEO Linda Yaccarino’nun çözmesi gereken bir şey olacaktır.

Kritik ismin istifası, Twitter’ın içerik moderasyonu konusunda başıboş bir şekilde kalmasına neden olabilir. Çılgın milyarder Musk, yeni CEO kararını vermeden önce Irwin’in yerine geçici olarak yeni birini atayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk’ın satın alımından beri Twitter iyiye mi gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!