Twitch’in kurucusu olan ve aynı zamanda 10 yıldan uzun süredir şirketin CEO’luk görevini yüten Emmett Shear, CEO’luk görevinden dokunaklı bir blog yazısıyla istifa ettiğini duyurdu. Shear’ın yerine Twitch başkanı olan Dan Clancy geliyor!

“Twitch Artık Yoluna Bensiz Devam Etmeye Hazır”

Şu anda Twitch’in başkanı olan Dan Clancy, Shear’ın yerine CEO olarak koltuğa oturacak. Perşembe günü kararı duyuran bir blog yazısında Shear, Twitch’te danışmanlık rolünde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kendisi 16 yıldır Twitch’in CEO’su ve aynı zamanda da şirketin kurucusu. Bu nedenle Shear, şirketi kendi çocuğu gibi görüyormuş ve göevi bırakırken çok dokunaklı anlar yaşamış.

Shear, blog paylaşımında “İlk çocuğumun doğumuyla birlikte Twitch’teki geleceğim üzerine düşünmeye başladım. Twitch bana sık sık benim de büyüttüğüm bir çocuk gibi geliyor. Twitch’in bana ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olmak isteyecek olsam da, 16 yaşında Twitch’in evden çıkıp tek başına maceraya atılmaya hazır olduğunu hissediyorum. Bu nedenle Twitch’ten CEO olarak istifa etme kararımı büyük bir hüzünle paylaşıyorum. Oğlum bu dünyaya adım atarken onun yanında olmak istiyorum ve yeni zorlukların üstesinden gelmek için bu değişime kendimi hazır hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şirket 2014 yılında Amazon tarafından 970 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Shear blog yazısında Amazon’a isteyebileceği en iyi satın alıcı olduğu için teşekkür etti. Shear, Amazon’un kendilerinden desteğini esirgemediğini ve Twitch gibi farklı bir ürünün büyümesine ve kendisi olmasına izin verdiğini ifade ediyor.

Dokunaklı anlar yaşadığını belirten Shear, “Twitch’in benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelere dökmek çok zor. Twitch yayıncılar ve izleyiciler için olduğu kadar benim için de bir topluluk yeri oldu. Twitch benim ailem gibiydi, uyanık olduğum saatlerin çoğunu başka hiçbir yerde geçirmediğim bir yerdi.” ifadelerini kullanarak görevden istifa etmenin ne kadar zor bir karar olduğunun altını çiziyor.

Shear, 2006 sonbaharında Justin Kan’ın hayatı hakkında 7/24 canlı bir TV programı yapma projesi olarak başlayan Twitch’in kökenlerini hatırlattı. Bu televizyon programı Shear, Kan, Michael Seibel ve Kyle Vogt tarafından ortaklaşa kurulan ve kullanıcıların kendilerini çevrimiçi video aracılığıyla “yayınlamalarına” olanak sağlamak üzere tasarlanmış bir internet sitesi olan Justin.tv’ye dönüştü.

Oyuncular oyunlarını yayınlamak için Justin.tv’yi kullanmaya başladıktan sonra, şirket 2011 yılının ortalarında özel Twitch.tv hizmetini başlattı ve Şubat 2014’te bu hizmet resmi olarak Twitch Interactive adını aldı. Shear’a göre Justin.tv’nin kurucuları Kevin Lin, Jacob Woodsey, Jon Shipman ve Mike Ossareh, Justin.tv içinde Twitch’i yöneten çekirdek ekibi oluşturdu.

Bugün Twitch’te ayda 8 milyondan fazla yayıncı bulunuyor. Shear, “7/24 televizyon programı yapmak aslında kötü bir fikir olsa da, internette interaktif canlı video oldukça iyi bir fikir haline geldi.” diye yazdı. Daha önce Twitch’in COO’su olan Lin’in Kasım 2020’de ayrılmasının ardından Shear, şirkette kalan tek kurucu ortak olmuştu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitch sizce yeni CEO ile beraber yoluna nasıl devam edecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!