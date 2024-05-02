Bu videoda Samsung Galaxy A55 5G modelini almamanız için 5 neden belirledik. Eren daha öncesinde Galaxy A55 modelini inceledi. Ancak eksiklikleri olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Bu durumda Galaxy A55 5G almamak için 5 neden neler olabilir? Gelin bu videoda yakından bakalım

Samsun Galaxy A55 5G almamak için 5 neden:

1) Ekran koruyucu olmaması

2) Kutudan şarj aleti çıkmaması

3) 25W hızlı şarj desteğinin olması

4) Ekran parlaklığının az olması

5) Fiyat segmentinde daha güçlü rakiplerinin olması

Samsuns Galaxy A55 5G kutu açılışı: https://youtu.be/HRptG6fTask

Samsung Galaxy A55 5G oyun testi: https://youtu.be/woPd7Zdwg9E

Samsung Galaxy A55 5G inceleme: https://youtu.be/yC0Wnayvq3A

Peki siz Samsung Galaxy A55 5G modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce satın alınabilir bir modeli mi yoksa segmentinde daha iyi olan telefonları mı tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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