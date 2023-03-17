Popüler MSN döneminde birçok sitede “Ayça_22 kamera açtı” bildirimiyle karşımıza çıkan Ayça_22‘nin kimliği, yıllar sonra ünlü YouTube yayıncısı CharmQuell tarafından ortaya çıkarıldı!

İşte Ayça_22’nin Gerçek Kimliği!

MSN döneminin en esrarengiz kullanıcılarından biri olan Ayça_22’nin kimliği yıllar boyunca ortaya çıkarılamamıştı. Herkesin peşine düştüğü fakat bir sonuca ulaşamadığı bu olay sonunda CharmQuell tarafından çözüldü.

Hepimizin “CharmQuell” olarak tanıdığı Fırat Yayla isimli YouTube yayıncısı, Ayça_22’nin gerçek kimliğini kısa süre önce paylaştığı bir videoyla duyurdu. CharmQuell, oldukça detaylı bir araştırma süreci yürüterek resmen bir dedektif gibi Ayça_22’nin izini sürmüş.

Ünlü YouTuber, ilk önce Google’da Ayça_22 ile alakalı bütün fotoğrafları taramış. Bunlar arasında hepimizin ilk görüşte tanıdığı o ikonik MSN profil resmi fotoğrafı da var.

CharmQuell, hepimizin tanıdığı o ikonik fotoğrafı, aynı dönemde açılan bir Linkin Park müzik grubu hayranları sitesinde de bulmuş. Bu profilin izini süren CharmQuell, araştırmalarının sonucunda Ayça_22’nin Eda Sak isimli bir kadın olduğu bilgisine ulaşmış.

Kısa sürede ülkemizin en çok izlenenler listesine giren videoya, Ayça_22 olduğu ortaya çıkan Eda Sak isimli kişi de yorumlardan yanıt verdi. Sak, videoya verdiği cevapta olayı kabul etti ve Ayça_22 olduğunu doğruladı.

Bu olayın kendisini nasıl etkilediğini de anlatan Sak, yanıtında “Bu şekilde ilgi çekici ve gizemli bir videoya konu olmak hayatım boyunca aklıma gelmezdi. O dönemler bu fotoğrafın bu şekilde yayılması çok canımı sıkmıştı fakat şimdi baktığımda gülüp geçiyorum. Bende tatlı bir gençlik anısı olarak kaldı. İnternette Ayça_22 gibi spesifik bir olayla tanınmış olmak benim için çok garip olsa da yine de benim üzerimde kötü bir etkisi olmadı. Şuan gayet mutlu bir yaşantım var. Videoyu hazırlarken girdiğin siteleri ben bile unutmuştum o siteye o dönemler lise arkadaşlarımızla müzik dinlemek ve sohbet etmek için üye olmuştuk.” ifadelerini kullandı.



Böylelikle Türk internet tarihinin en gizemli olaylarından biri de çözüme kavuşmuş oldu ve eskinin MSN kullanıcıları sonunda Ayça_22’nin gerçek kimliğinin bulunmasıyla rahat bir nefes alabildi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayça_22 isimli MSN kullanıcısının esrarengiz hikayesinden haberiniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!