Önümüzdeki hafta Twitch’te bilimsel yayınlar izleyemeye hazır olun çünkü yayın platformu bir hafta boyunca bilimsel gelişmeleri kutlayacak.

Twitch’in bu bir haftalık yayını ilk olarak Carl Sagan’ın Kozmoz yayını ile başlayacak. 13 bölümlük belgesel platformun Cosmos kanalında iki defa arka arkaya yayınlanacak. İlk bölüm 24 Nisan’da Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak. İkinci yayın ise 27 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 00:00’da başlayacak.

İkinci yayından sonra kanala Carl Sagan’ın eşi ve Cosmos’un yaratıcılarından birisi olan Ann Druyan izleyicilerin sorularını cevaplayacak. Druyan yaptığı açıklamada bu deneyim için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Bilim haftası kapsamında bir çok NASA çalışanının, astronomun ve bilim insanlarının söyleşileri gerçekleşecek.

Carl Sagan’ın Kozmoz belgeselini buradan izleyebilirsiniz.