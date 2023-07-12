Akıllı ev alanında deneyimli marka Tediton, en son akıllı kapı kilidi serisi ürünü olan F7 akıllı kamera kilidini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Ev güvenliğinin ve rahatlığının önemli bir parçası olan akıllı kapı kilitleri, tüketicilerden giderek daha fazla ilgi görüyor. Olağanüstü fonksiyonları ve mükemmel tasarımı ile Tediton F7 Akıllı kamera Kilidi kullanıcılara daha güvenli ve daha uygun bir erişim kontrolü deneyimi sağlayacaktır.

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HD Elektronik Göz: Gerçek zamanlı izleme

Tediton F7 akıllı kapı kilidi, kapının girişini ve çıkışını gerçek zamanlı olarak izlemek için yüksek çözünürlüklü elektronik gözlerle donatılmış. Görsel izleme ve video kayıt işlevi, ailenizin güvenliğini sağlamak için istediğiniz zaman kapının dışındaki durumu kontrol etmenizi sağlıyor.

Video Kaydı: Ziyaretçi Bilgilerini Saklayın

Tediton F7 akıllı kapı kilidi, giriş ve çıkışların ve ziyaretçilerin görüntülerini kolayca kaydedebilen video kayıt işlevini destekliyor. Kayıp paketleri bulmaya, anlaşmazlıkları çözmeye ve ev güvenliğini artırmaya yardımcı olur. İzleme kayıtları, inceleme ve doğrulama, gibi özelliklerin tamamı mevcut.

Tuya İnterkom Teknolojisi: Gerçek zamanlı iki yönlü sesli görüşme

Tuya interkom teknolojisini kullanan akıllı kapı kilidi, gerçek zamanlı iki yönlü sesli iletişimi gerçekleştiriyor. Ziyaretçiler veya aile üyeleriyle kolayca iletişim kurabilir, nerede olursanız olun uzaktan izleyebilir ve kilidini açabilirsiniz.

Kapı zili: Gelenek ve zekanın birleşimi

Tediton F7 akıllı kapı kilidi, iyi tasarlanmış yerleşik bir kapı ziline sahip ve ziyaretçileri karşılarken hoş ve net bir zil sesi duyabilirsiniz. Geleneksel kapı zili ve akıllı erişim kontrolünün kombinasyonu, kullanıcının alışkanlıklarını ve akıllı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tediton F7 Uygulaması ile Kolay Kontrol

APP işlevi aracılığıyla kapı kilidinin çeşitli işlevlerini kontrol edebilirsiniz. Kilitlenme önleme işlevini, kapı kilidinin anormal durumlarda sıkışmasını otomatik olarak önleyebilir ve sorunsuz kilit açma sağlayabilirsiniz. Akıllı sahneyi özelleştirebilir ve akıllı kilit açıldıktan sonra ışık otomatik olarak yanarak akıllı ve kullanışlı bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Kapı kilidinin düzgün çalıştığından emin olmak için kilit kamerası durumu ve akıllı kilit güç göstergesi dahil olmak üzere cihaz bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Aile üyelerinin veya ortama giren kişinin güvenli giriş ve çıkışını gerçekleştirmek için diğer yetkili kullanıcıları ekleyip silebiliyorsunuz.

Çoklu Güvenlik Kilidi Açma Yöntemleri: Çok yönlü koruma



Tediton F7 akıllı kapı kilidi, kişisel alışkanlıkları ve ihtiyaçları karşılamak için parmak izleri, şifreler, RFID kartları, anahtarlar vb. dahil olmak üzere çeşitli güvenli kilit açma yöntemlerini destekliyor. Geçici şifre işlevi, erişim kontrol yetkisini kontrol etmek için zaman sınırlı geçerli geçici şifre oluşturur.

Tediton F7 Sekiz Dilde Ses Desteği Sunuyor

Tediton F7 akıllı kapı kilidi, Çince, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Rusça ve Kazakça dahil olmak üzere çoklu dil arayüzlerini ve sesli uyarıları destekliyor. Rahat ve konforlu bir deneyim sağlamak için dil ayarlarını değiştirmeniz mümkün. Tayca ve Endonezce ses desteği, kullanıcı ihtiyaçlarını daha da karşılamak için ileriki süreçte eklenmesi bekleniyor.

Tediton F7 akıllı kapı kilidi, Tuya interkom teknolojisi aracılığıyla çoklu dil desteği ve gerçek zamanlı iki yönlü sesli iletişim gerçekleştirerek kullanışlı ve güvenli bir akıllı kapı kilidi deneyimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü elektronik gözler, video kaydı, gerçek zamanlı interkom ve diğer işlevler, aile üyelerinin güvenliğini çok yönlü bir şekilde koruyor. Yerleşik kapı zili, gelenek ve zekanın bir birleşimi olarak görülüyor ve ek olarak zengin özelliklere sahip uygulaması sayesinde, kapı kilidini kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Çeşitli güvenli kilit açma yöntemleri ve bir USB şarj bağlantı noktası, esneklik ve rahatlık sağlıyor. Tediton F7 akıllı kapı kilidi, kullanıcılara güvenli ve kullanışlı geçiş kontrol çözümleri sunuyor.

Tediton F7 akıllı kapı kilidi için lansman promosyon fiyatı 65 dolar, normal satış fiyatı ise 72 dolar olarak belirlenmiş.

Bu haber Tediton katkılarıyla hazırlanmıştır.