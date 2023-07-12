Dün gerçekleştirilen lansmanla beraber Nothing markasının ikinci telefonu Phone (2) duyuruldu. Artık orta üst segment bir telefondan amiral gemisi segmentine geçen telefon 599 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

6.7 inç LTPO OLED ekranı, 1600 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken, milyar renk gösterebiliyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alan telefon 8/128, 12/256 ve 12/512 seçeneklerine sahip. Android 13 üzerinde NothingOS 2.0 ile geliyor ve telefon 3 sene ana Android sürümü ve 4 sene de güvenlik güncellemelerini alacak.

Kamera tarafında iki tane 50MP çözünürlüğünde kamera sistemine sahip olan telefon ön tarafta da 32MP kamera bulunuyor. 4700 mAh bataryası bulunan telefon, 45W hızı şarja sahip. 15W kablosuz, 5W da tersine şarj yapabiliyor.

599 dolar başlangıç fiyatıyla Amerika başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Ülkemize de gelmesi beklenen telefonun geliş tarihi ve fiyatı henüz belli değil.

Peki Nothing Phone (2) hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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