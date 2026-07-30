Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde 2027–2047 yıllarını kapsayacak 20 yıllık yeni imtiyaz dönemi için beklenen imzalar Ankara’da atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ihaleyi 1,72 milyar dolar peşin bedelle kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun kurduğu TURKA markası arasında resmi imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

15 Ağustos 2027 itibarıyla yaklaşık 20 yıldır hizmet veren TÜVTÜRK’ten görevi devralacak olan TURKA, toplam 2,2 milyar dolarlık dev bir yatırımla araç muayene süreçlerini baştan aşağı dijitalleştirecek.

1. Kredi Kartı Komisyonu Tamamen Kaldırılıyor

Araç sahiplerinin uzun süredir tepkisini çeken komisyon masraflarında nihai adım atıldı. Yeni imtiyaz sözleşmesi gereği, 15 Ağustos 2027’den itibaren araç muayene ödemelerinde kredi kartı kullanıldığında hiçbir ilave kart komisyonu veya ek ücret alınmayacak; komisyon yükü yüklenici firma tarafından üstlenilecek.

2. İstasyon Sayısı Artıyor: Motosikletlere Özel İstasyonlar Geliyor

Artan araç parkı ve muayene kuyruklarını azaltmak amacıyla hizmet altyapısı genişletiliyor:

İstasyon Sayısı: Halihazırda 321 (219 sabit, 102 seyyar) olan nokta sayısı 352’ye (249 sabit, 103 seyyar) çıkarılacak.

900 Yeni Muayene Hattı: Yoğunluğun fazla olduğu büyükşehirlerde 8 kanallı dev muayene istasyonları kurulacak.

Motosiklet İstasyonları: İki tekerlekli araç sürücülerinin muayene süreçlerini hızlandırmak adına yalnızca motosikletlere hizmet verecek özel muayene istasyonları faaliyete geçecek.

3. Muayenede Yapay Zekâ, Lazer ve Otomatik Kusur Tespiti

Yeni dönemde muayene süreçlerinde insan müdahalesi en aza indirilerek otomasyon ön plana çıkarılacak:

Otomatik Plaka ve Görüntü İşleme: Araç istasyona girdiği andan itibaren yapay zekâ destekli görüntü işleme, lazer tarayıcılar ve hassas optik sistemler devreye girecek.

Elektrikli Araç ve ADAS Testleri: Elektrikli araçların batarya ve güvenlik sistemlerine özel testler ile yeni nesil araçlardaki gelişmiş sürüş güvenlik sistemleri (ADAS) ve OBD elektronik teşhisleri muayene kapsamına alınacak.

Kusur Tespiti: Hızlı veri analitiğiyle çalışan sistem, kaporta ve alt takımdaki kusurları hassas şekilde tespit ederek istasyonlardaki bekleme sürelerini ciddi oranda düşürecek.

4. Afet Durumunda Sahra Hastanesi Tasarımı ve 4.500 Yeni İstihdam

TURKA’nın kuracağı yeni nesil muayene istasyonları sadece araç kabul noktası olarak işlev görmeyecek: