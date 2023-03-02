Türkiye’nin yeni nesil operatörü TurkNet yönetim ekibini yeni ve deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Geçmişte DgPays, Mapfre Sigorta gibi kurumlarda yöneticilik yapan Merve Öney Barlas, 1 Şubat 2023 itibarıyla TurkNet Hukuk ve Uyumdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CLCO) olarak yeni görevine başladı.

Merve Öney Barlas kimdir?

Saint Joseph Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdüren Merve Öney Barlas, kariyerine uluslararası bir hukuk bürosu olan Dentons Hukuk Bürosu’nda başladı. Burada 4 yıla yakın çalışmasının ardından, yüksek lisans eğitimi için New York’a taşındı ve Columbia Law School’da Hukuk Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ardından Washington D.C.’ye taşınarak Criterion Economics’te görev alan Barlas, eş zamanlı olarak New York Barosu sınavına hazırlandı. Türkiye’ye döndükten sonra sırasıyla Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı’nda avukat olarak, Mapfre Sigorta ve son olarak da DgPays’de ise Chief Legal Officer pozisyonlarında görev aldı.

Halihazırda hem New York, hem de İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Merve Öney Barlas, yönetim kadrosundaki yeni görevinde TurkNet’e hukuk ve uyum alanındaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle katkı sağlayacak.