Turknet, 10 Kasım’a özel hazırladığı filmde, Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan beyaz kasımpatıdan ilham alıyor ve onun mirasını öğretilerinin ışığında büyütme, geleceği bu değerlerle şekillendirme sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Emre Kınay’ın seslendirdiği, Batu Şener’in düzenlemesiyle “Bülbülüm Altın Kafeste” türküsünün eşlik ettiği 30 saniyelik film; Atatürk’le kurduğumuz bağın hiç solmayan gücünü #AydınlığınlaAnıyoruz mesajıyla vurguluyor.

Turknet, Atatürk’e En Sevdiği Çiçek Kasımpatı ile Teşekkür Ediyor

Turknet, bu özel filmle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çalışanlarıyla Atatürk anıtlarına beyaz kasımpatılar bırakarak saygısını sunuyor. Marka ayrıca bu anlamlı günde herkesi, Atatürk’ü anma noktalarına kasımpatı bırakma ve sevdiklerine kasımpatı gönderme hareketine davet ediyor.

Turknet, 10 Kasım’a özel hazırladığı filmle, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamlarımızda filizlenen etkisini ve gelecek nesillere uzanan mirasını O’nun en sevdiği çiçek olan kasımpatı metaforuyla anlatıyor.

Filmde, Atatürk’ün en sevdiği türkülerden “Bülbülüm Altın Kafeste”nin Batu Şener’in yorumladığı piyano versiyonu kullanılıyor, anlatımı ise ünlü sanatçı Emre Kınay üstleniyor.

Turknet’ten Anlamlı Bir 10 Kasım Mesajı

Turknet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın “Turknet için beyaz kasımpatı, yalnızca bir anma sembolü olmanın ötesinde, Atatürk’ün bize emanet ettiği aydınlık geleceğin de ta kendisi. Bu yaklaşımla 10 Kasım, sadece bir anma günü olarak değil; O’nun mirasını, öğretilerinin ışığında hep birlikte büyütme ve geleceği bu değerlerle şekillendirme sorumluluğumuzu da hatırladığımız bir gün. Filmimizde kullandığımız beyaz kasımpatı metaforu ile yeniden yeşertmek ve çoğaltmak istedik” dedi.

Filmin Teması ve Anlamı

Filmde beyaz kasımpatı, zarafeti, sadeliği ve kararlılığıyla Atatürk’ün değerlerini temsil ediyor. “Işığının değdiği her an, yarına bırakılan bir miras. #AydınlığınlaAnıyoruz” temasıyla hazırlanan film, geçmişe değil, geleceğe uzanan bir teşekkür hikayesi anlatıyor.

Prodüksiyon ve Katılım Çağrısı

Filmin prodüksiyonu HAM! Creative Works tarafından gerçekleştirildi. Turknet bu özel filmle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çalışanları ve iş ortakları ile Atatürk anıtlarına beyaz kasımpatılar bırakarak saygısını sunuyor. Şirket, herkesi şehirlerindeki Atatürk anıtlarına beyaz kasımpatı bırakarak ona duyduğumuz sevgi, minnet ve özlemi paylaşmaya; bize bıraktığı aydınlık gelecek için kalpten teşekkür etmeye davet ediyor.

Teknoloji ve Umut Bağlantısı

Turknet, bu yaklaşımıyla “bağlanmak” kavramını yalnızca teknolojiyle değil; ışığa, bilime, sanata ve umuda uzanan bir anlamla yeniden tanımlıyor.

HAM! Creative Works tarafından hazırlanan filmin bir diğer özelliği ise bir bölümünün yapay zeka teknolojisi ile hazırlanmış olması.

Reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz: