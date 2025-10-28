Son açıklanan küresel internet hızı raporu Türkiye’de dijital gelişimin nerede durduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. Peki Türkiye’nin internet hızı istenilen seviyede mi? 5G’ye geçiş hazırlıkları sürerken, mobil bağlantı kalitemiz gerçekten dünya standartlarını yakalayabiliyor mu?

Türkiye’nin internet hızı sıralaması belli oldu!

Speedtest tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye’nin ortalama internet hızı mobilde 68,42 Mbps, sabitte ise 59,87 Mbps olarak ölçüldü. Bu rakamlar, Türkiye’nin mobilde 58., sabit internette ise 100. sırada yer aldığını gösteriyor. Görünen o ki, ülke genelinde artan fiber yatırımlarına rağmen hızımız hâlâ dünya ortalamasının gerisinde.

Dünyanın en hızlı mobil internet bağlantılarına sahip ülkeler listesinde zirvede Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Ülkenin ortalama hızı 624,87 Mbps olurken Katar 508,49 Mbps ile ikinci, Kuveyt 411,75 Mbps ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk beşi tamamlayan diğer ülkelerden Brezilya 243,62 Mbps, Bulgaristan ise 229,49 Mbps ile öne çıkıyor.

Sabit internet hızı tarafında tablo daha da dikkat çekici. Singapur 400,68 Mbps ile dünya lideri olurken, Şili 352,63 Mbps, Hong Kong 338,81 Mbps, Birleşik Arap Emirlikleri 334,13 Mbps ve Fransa 316,02 Mbps ile ilk beşte yer alıyor. Türkiye’nin sabit hız ortalaması olan 59,87 Mbps, dijitalleşme sürecinde hâlâ alınması gereken uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

Gelecek dönemde Türkiye’nin internet performansını yükseltebilmesi için hem altyapı yatırımlarının hızlanması hem de bölgesel hız farklılıklarının giderilmesi kritik öneme sahip. Özellikle yerel veri merkezlerinin artırılması ve servis sağlayıcılar arası rekabetin desteklenmesi, ülke genelinde bağlantı kalitesini yükseltebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin mevcut internet hızı sizce yeterli mi? Mobil ve sabit bağlantılarda dünya sıralamasında üst basamaklara çıkmak için hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!