Türkiye’deki HTC 10’lara Android Nougat Güncellemesi Geldi

Uzun bir süredir Türkiye’deki HTC 10 kullanıcıları Android N olarak da adlandırılan Nougat güncelleemsini bekliyordu. Sonunda geldi 🙂

Android Nougat güncellemesi tüm dünyada dağıtılmaya başlandığında neredeyse her gün HTC 10’unumu kontrol ediyordum. Sonra iki günde bir kontrol etmeye başladım. Biraz önce Facebook’tan bir okurumuz “abi güncelleme geldi” yazınca cihazı elime aldım ve şarjının %0 olduğunu gördüm 🙂 Ki beni haberdar eden takipçimize de, yani Bulut Bagatur‘a da ayrıca teşekkür etmem lazım. Sağol Bulut 🙂

Her neyse hemen güncelleme işlemine başladım tabii…

Şimdilik 1.17 GB’lık indirme işlemi devam ediyor. İndirme işmeni sonuçlanınca hem ekran görüntüleri hem de yorumlarla bu yazıyı güncellemeye devam edeceğim 😉

Görüşmek üzere…

Güncelleme 1:

Güncelleme iner ve kurulur 🙂