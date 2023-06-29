Ülkemizde döviz kurlarındaki önlenemez yükselişlerin etkisiyle otomobil üreticileri her gün fiyat değiştirir oldu. Her gün en az bir araç üreticisinin Türkiye’deki fiyatlara güncelleme yaptığını görüyoruz. Şimdi de geçtiğimiz aylarda ülkemize giren ve çok konuşulan Tesla, yeni bir zam haberiyle karşımızda. Daha bir hafta kadar önce fiyatlara zam yapan Tesla, tekrar fiyatlara zam yaptı! İşte yeni Tesla Model Y fiyatları!

Tesla Zam Ardına Zam Yapıyor!

Nisan ayında 1.563.246 TL karşılığında satın alınabilen Tesla Model Y, artık 2 milyon sınırını geçti. 15 Mayıs’ta 1.664.349 TL’ye yükselen fiyat, 31 Mayıs’ta 1.732.795 TL’ye, 8 Haziran’da ise 1.970.258 TL’ye ulaşmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan zamla beraber 2 milyon sınırı da aşılmış oldu. Hem de bu fiyat sadece baz model için geçerli.

İşte Tesla Model Y’nin farklı donanım seviyelerine göre güncellenen fiyatları:

– Model Y (Arkadan İtiş, Elektrikli, Standart Menzil, Otomatik): 2.181.525 TL (Baz Versiyon)

– Model Y (Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli, Uzun Menzil, Otomatik): 2.277.229 TL

– Model Y (Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli, Performance, Otomatik): 2.561.412 TL

Bu fiyatlar, güncel Tesla Model Y fiyatları olarak karşımıza çıkıyor. Piyasadaki kurlar dalgalanmaya devam ettikçe, bu fiyatlar da aynı hızla dalgalanmaya devam edecektir. Bizler de özellikle otomobil piyasasını vuran bu döviz kuru dalgalanmalarını yakından takip ediyoruz. Diğer otomobil üreticilerinin de Tesla’nın arkasında fiyatlara okkalı bir zam yapması işten bile değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’de araç sahibi olmak artık hayal mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!