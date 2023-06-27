Dolar ve euro kurundaki önlenemez yükselişle birlikte elektronik ürünler ve birçok abonelik servisinde zam beklentisi oluştu. Zam konusunda elini korkak alıştırmayan firmalardan olan Apple’ın bu döviz yükselişine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. iPhone gibi elektronik ürünlerin fiyatında zam beklerken Apple cephesi iCloud abonelik fiyatlarında okkalı bir zam yaptı. iCloud fiyatları ikiye katlandı, ama bu daha başlangıç!

Apple Yine Dur Durak Bilmeyen Zamlarla Karşımızda!

Artık bilmeyen yoktur ancak, iCloud’un fotoğraflarınız, dosyalarınız ve yedeklemeleriniz gibi önemli verilerinizi güvenli, güncel ve tüm cihazlarınızda erişilebilir şekilde saklamanızı sağlayan bir platform olduğunu tekrar hatırlatalım. Apple cihazların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan iCloud, tamamen yeni fiyatlarla karşımıza çıktı.

İşte güncellenen iCloud fiyatları:

– 5 GB: Ücretsiz

– 50 GB: Önceki fiyat 6,49 TL – Yeni fiyat 12,99 TL

– 200 GB: Önceki fiyat 19,99 TL – Yeni fiyat 39,99 TL

– 2 TB: Önceki fiyat 64,99 TL – Yeni fiyat 129,99 TL

Artan dolar kuru sebebiyle iCloud fiyatlarında yapılan bu zam haberleri, Apple’ın diğer ürünlerine yönelik zam beklentilerini de beraberinde getirdi. Bayram döneminde veya sonrasında Apple Store’un kapanmasının ardından zam haberlerinin duyurulabileceği konuşuluyor.

Peki Bu Kadar Para Verip Karşılığında Ne Alıyoruz?

Biz her ne kadar bu aboneliklere iCloud desek de, Apple cephesi yine Pro/Plus gibi isimlendirmeleri kullanarak, 5GB saklama alanı sunan ücretsiz plan dışındaki bu üyeliklere iCloud+ adını veriyor. Yani iCloud+ için, Apple’ın premium bulut aboneliği diyebiliriz. Bu abonelik, fotoğraflarınız, dosyalarınız ve yedeklemeleriniz için daha fazla saklama alanı ve yalnızca abonelerin kullanabileceği ek özellikler sunuyor. Gelin bu aboneliklerin neler getirdiğine bakalım.

50GB saklama alanı ile iCloud+

50 GB depolama alanı

iCloud Özel Aktarım

E-postamı Gizle

Özel E-posta Alanı

Tek kamera için HomeKit Güvenli Video desteği

Her şeyi beş kişiye kadar diğer aile üyeleriyle paylaşma imkanı.

200GB saklama alanı ile iCloud+

200 GB depolama alanı

iCloud Özel Aktarım

E-postamı Gizle

Özel E-posta Alanı

Beş adede kadar kamera için HomeKit Secure Video desteği

Her şeyi beş kişiye kadar diğer aile üyeleriyle paylaşma imkanı.

2TB saklama alanı ile iCloud+

2 TB depolama alanı

iCloud Özel Aktarım

E-postamı Gizle

Özel E-posta Alanı

Sınırsız sayıda kamera için HomeKit Secure Video desteği

Her şeyi beş kişiye kadar diğer aile üyeleriyle paylaşma imkanı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iCloud fiyatları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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