Türkiye’de kaç kişi sosyal medya kullanıyor sorusu yanıt buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısını açıkladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısı hakkında son gelişmeleri ve yıllar içinde yapılan iyileştirmeleri açıkladı.

Türkiye’de Haberleşme ve İnternet Sektörü Ne Durumda?

Bakan Uraloğlu, haberleşme sektörüne son 21 yılda 275 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti. Elektronik haberleşme sektöründe, 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirketin 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin sabit ve mobil genişbant internet abone sayısının 93,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Bu abonelerin yaklaşık 19,5 milyonu sabit hatlardan, 73,5 milyonu ise mobil hatlardan sağlanmaktadır. Fiber uzunluğu 562 bin kilometreye ulaşmış durumda ve son 3 yılda yaklaşık 4,5 kat artış göstermiştir. Fiber genişbant abone sayımız yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaşmıştır,” dedi.

Burada Avrupa Birliği istatistikleri de dikkat çekiyor. Türkiye’nin son yıllarda fiber abone yaygınlık artışında 39 AB ülkesi arasında 2. sırada yer aldığını belirtiliyor. Burada yaygınlık artış hızından bahsedildiğini belirtelim. Yani toplam fiber internet abonesi sayısı değil, artış hızında AB ülkeleri arasında 2. sıradayız.

Bununla beraber, kimlerin hangi internet hızını kullandığı da açıklandı. Buna göre, sabit genişbant hizmetlerde 2013’te abonelerin yüzde 71’lik kısmı 4 ila 10 Mbps hızında internet kullanırken, bugün abonelerin yüzde 78’inin 16 Mbps ve üstü hızlara eriştiğini vurgulanıyor.

Yani artık Türkiye’de daha hızlı internet kullanıyoruz. Ancak Ukrayna’nın köyünde 800Mbps internet kullanan birinin yaptığı paylaşıma da burada dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye’nin mevcut abonelerinin hızı geçmişe kıyasla yüksek olsa da, hala bizim kalibremizdeki ülkelerle aynı hızı kullanmıyoruz. Bu haberi daha önce sizlerle paylaşmıştık.

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Bununla beraber e-Devlet hakkında da önemli istatistikler paylaşıldı. e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 65 milyona çıktığını ve buradaki hizmet sayısının 22’den 8 bin 200’e yükseldiğini de ifade eden Uraloğlu, e-imza konusunda Türkiye’de hizmet veren 8 şirket olduğunu ve oluşturulan e-imza sertifika sayısının 8,6 milyonu geçtiğini, bunlardan 2,6 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerini kullanan adres sayısının 2,8 milyona ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, BTK tarafından yürütülen aktif alan adı tahsislerinin 1,2 milyona yaklaştığını belirterek, “.tr” uzantılı alan adı tahsisine yönelik düzenlemelerin yapıldığını ve Ağustos ayında uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Artık doğrudan adınızın bağlı olduğu ‘.tr’ uzantılı bir adresi alma imkanına sahip olacaksınız.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “USOM tarafından her gün 11 milyondan fazla zararlı erişim isteği engellenmektedir. 17 milyon IP adresi sürekli taranmakta ve günlük yaklaşık 422 büyük saldırı önlenmektedir. Bu çalışmalarda Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un işbirliği bizim için çok kıymetlidir,” dedi.

Türkiye’de Kaç Kişi Sosyal Medya Kullanıyor? İşte Cevabı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları hakkında da önemli bilgiler paylaştı. “Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 78’i X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya platformlarından en az birini kullanıyor. 58 milyona yakın insanımız aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 6,5 saat iken, Türkiye’de bu süre yaklaşık 7 saattir,” dedi. Yani Türkiye dünyanın kalanına göre biraz daha yoğun sosyal medya kullanıyor.

Türkiye’de günlük erişimi 10 milyonun üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemelere de değinen Uraloğlu, “Bu şirketlerin hepsi Türkiye’de şirketlerini kurdular. En son bu adımı atan X oldu. Yasal mevzuat çerçevesinde tüm taleplerimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim. LinkedIn, Dailymotion, Pinterest ve VKontakte gibi platformlar da aynı şekilde Türkiye’de temsilcilerini atadılar ve gerekli düzenlemeleri yaptılar,” ifadelerini kullandı.

Hatırlayacağınız üzere biz de sizlerle X Türkiye temsilcisi atadı haberini paylaşmıştık. Türkiye’de yasaklanma tehlikesi ile karşı karşıya olan X cephesi, X İstanbul adıyla şirket kurarak bu durumu düzeltmişti.

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