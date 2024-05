Galaxy S21 FE One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’ye ulaştı. Samsung cephesinin Galaxy S20 FE ile elde ettiği başarının ardından 2022 yılında Android 12 işletim sistemi ve Exynos 2100 işlemciyle piyasaya sürdüğü, ve kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciyle güncellenerek S21 FE 2. Nesil adıyla raflarda yerini alan Galaxy S21 FE One UI 6.1 güncellemesi ile en yeni One UI sürümüne kavuştu.

Galaxy S21 FE One UI 6.1 Güncellemesi Türkiye’de: Galaxy AI Yapay Zeka Özellikleri Geldi mi?

Galaxy S24 serisi ile gelen Galaxy AI yapay zeka özelliklerini barındıran One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy S21 FE modeli için de sunulmaya başlanmıştı. Ancak, bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için henüz erişilebilir değildi. Şimdi ise nihayet One UI 6.1 güncellemesi Türkiye’deki Galaxy S21 FE kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Samsung, Galaxy S21 FE modeline dört Android ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlama sözü vermişti. Bu da demek oluyor ki, Galaxy S21 FE kullanıcıları Android 16 güncellemesini de alabilecek. Bundan sonra da 1 yıl daha güvenlik güncellemesi alacaklar. Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesi ise fotoğraf ve video oluşturma, düzenleme ve görüntüleme için çeşitli yenilikler getiriyor.

Ancak Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modellerine bu güncelleme ile Galaxy AI özellikleri gelmemişti. Galaxy S21 FE için de bu özellikler gelmemiş gibi duruyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 S21 FE modeline Galaxy AI yapay zeka özelliklerini getirmemiş durumda. Bunun dışında yeni güncelleme One UI 6.0 ile ciddi benzerlikler gösteriyor.

2.1 GB boyutundaki bu güncelleme, fotoğraf düzenleme araçlarının yanı sıra duvar kağıdı ve kısayollar gibi kişiselleştirme seçeneklerini artırıyor. Bazı ufak tefek hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de bu yazılımın bir parçası.

Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli. Türkiye’deki kullanıcılar, bu güncellemeye artık erişebiliyorlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S21 FE One UI güncellemesi cihazınıza geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!