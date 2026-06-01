Türkiye’de sayıları her geçen gün artan insansız hava araçları için havacılık kuralları tamamen yeniden yazılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan yeni taslak talimat, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren her bir İHA için çok daha sıkı bir denetim mekanizması getiriyor. Artık gökyüzündeki başıboş ve izinsiz uçuşların önüne geçmek adına dijital takip sistemleri aktif olarak devreye alınacak. Peki hazırlanan bu yeni düzenleme, Türkiye genelindeki insansız hava aracı kullanıcılarını ve ticari işletmeleri nasıl etkileyecek?

Yeni İHA takip sistemi İHATTYS ile gökyüzünde anlık denetim dönemi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hazırladığı yeni taslak kapsamında İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) adını taşıyan merkezi bir platform kuruyor. Bu sistem, kayıtlı tüm cihazların anlık konumlarını ve uçuş durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyecek.

Sistem sayesinde aynı hava sahasını aynı anda talep eden birden fazla cihaz arasında çatışma tespiti yapılacak ve operatörler anında uyarılacak. Ayrıca coğrafi bölge verileri dijital formatta yayımlanarak sürekli güncel tutulacak.

Havacılık otoriteleri bu hamleyle, sivil hava sahasındaki güvenlik risklerini minimize etmeyi ve olası kazaları önceden engellemeyi hedefliyor. Uçuş izin başvuruları, onaylar ve iptal süreçleri de tamamen bu çevrim içi sistem üzerinden kayıt altına alınacak.

Kayıt zorunluluğu ve yaş sınırı detayları

Yeni düzenleme kapsamında, açık ve özel kategoride uçuş yapacak uzaktan pilotlar için asgari yaş sınırı 16 olarak belirlendi. Ancak ağırlığı 500 gramın altındaki cihazlar ile C0 sınıfı araçlarda, 16 yaşından büyük bir pilotun doğrudan gözetimi altında asgari yaş sınırı aranmayacak.

Ağırlığı 500 gram ve üzerinde olan ya da üzerinde kamera, mikrofon gibi kişisel veri kaydedebilen sensörler barındıran tüm araçların sisteme kayıt edilmesi zorunlu kılınıyor. Yabancı ülkelerde tescilli cihazların Türk hava sahasında uçabilmesi için ise en az 20 gün önceden başvuru yapılması gerekecek.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılar için ise kolaylık sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan sistemlerin meskun mahal dışındaki ve yeşil bölgelerdeki operasyonlarında, İHATTYS üzerinden yapılacak bildirim yeterli kabul edilecek.

İzinsiz uçuşlara ağır para cezaları ve yaptırımlar

Kurallara uymayan, izin almadan veya belirlenen sahaların dışına çıkarak uçuş gerçekleştiren şahıs ve işletmeleri yaptırımlar bekliyor. SHGM, kuralları ihlal eden pilotların yetkinlik belgelerini, sertifikalarını veya işletmelerin operasyonel yetkilendirmelerini sınırlandırabilecek, askıya alabilecek ya da tamamen iptal edebilecek.

Ayrıca yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile idari para cezası yönetmelikleri uygulanacak. Güvenliği tehdit eden ve suç teşkil eden izinsiz uçuşlar için Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan suç duyurusunda bulunulacak.

Editoryal bir bakışla bu düzenleme, Türkiye’deki bireysel kullanıcıların serbestçe uçuş yapma alışkanlıklarını tamamen değiştirecek. Özellikle hobi amaçlı çekim yapanlar ve hafif ticari kullanıcılar, kameralı cihazları için artık çok daha dikkatli ve kayıt odaklı hareket etmek zorunda kalacak.

