Elektrikli araç dünyasının en dikkat çeken modellerinden biri olan Cybertruck, Türkiye’de bambaşka bir hikâyeyle gündemde! Peki bir vatandaşın tamamen kendi imkânlarıyla yaptığı bu elektrikli dev, Tesla’nın çelik canavarıyla yarışabilir mi? Üstelik yalnızca 75 bin TL’ye mal edilen bu yerli proje nasıl ortaya çıktı?

Bir vatandaş kendi Cybertruck otomobilini yaptı!

Cybertruck hayranı bir vatandaş, Denizli’deki atölyesinde kendi elektrikli aracını üretmeyi başardı. Tamamen el emeğiyle tasarlanan bu araç, yalnızca 75 bin TL’lik bütçeyle iki ayda tamamlandı. Tesla’nın fütüristik tasarımını andıran bu yerli Cybertruck, dış görünümüyle dikkat çekiyor. Özellikle keskin hatlı gövde yapısı, gri metalik kaplaması ve yüksek yerden yüksekliğiyle tam bir mini tank görünümünde.

Denizli’de bir vatandaş, kendi Cybertruck otomobilini yaptı. • Toplam 75 bin TL bütçeyle 2 ayda tamamlanan araç 56 km/s hız yapabiliyor. pic.twitter.com/JXTPiXwg11 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 11, 2025

El yapımı olmasına rağmen, araç 56 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bu hız, bir replika için oldukça başarılı bir performans olarak değerlendiriliyor. Vatandaşın kendi imkânlarıyla geliştirdiği elektrikli motor sistemi, şehir içi kullanım için gayet yeterli görünüyor.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, maliyet verimliliği. Tesla’nın orijinal modeli milyonlarca lira değerindeyken, bu yerli Cybertruck 75 bin TL’ye mal oldu. Kısıtlı bütçeyle bile teknolojiye olan tutkunun neler başarabileceğini kanıtlayan bu girişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlara göre, bu tarz bireysel girişimler Türkiye’nin elektrikli araç sektöründe kendi yolunu çizmesinde önemli bir adım olabilir. Eğer bu tür projelere destek verilirse, yerli üretim modellerin çoğalması işten bile değil. Ayrıca, genç mühendisler ve teknoloji meraklıları için de büyük bir ilham kaynağı oluşturuyor.

Denizli’de başlayan bu hikâye, sadece bir bireyin başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’deki teknolojik merakın ve yenilikçi ruhun bir sembolü. Kim bilir, belki de bu küçük adım gelecekte büyük bir yerli elektrikli araç markasının doğuşuna öncülük eder.

