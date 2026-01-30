Türkiye’deki dijital pazar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme ile büyük bir değişimin eşiğinde. Yeni karar, Steam, Epic Games Store ve PlayStation Store gibi yurt dışı merkezli dev oyun platformları için Türkiye’de resmi temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu önemli adım, platformların ülkedeki hukuki süreçleri ve vergi yükümlülüklerini nasıl etkileyecek?

Türkiye’deki Dijital Oyun Platformları İçin Yeni Dönem

Bu zorunluluk, yurt dışı merkezli hizmet sunan oyun platformları ve diğer dijital içerik sağlayıcılarını doğrudan ilgilendiriyor. Düzenlemenin temel amacı, Türk kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunmasını ve platformların yerel mevzuatlara tam olarak uymasını sağlamak. Hükümet, özellikle kullanıcı şikayetlerinin çözümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Yerel Temsilci Atama Şartı ve Kapsamı

Yeni yönetmeliğe göre, hizmet sunan bu büyük dijital şirketler, Türkiye’de gerçek veya tüzel bir kişiyi resmi temsilci olarak atamakla yükümlü olacaklar. Bu temsilciler, yasal ve idari makamlarla yapılacak tüm yazışmalarda yasal muhatap konumunda bulunacak. Böylece, dev oyun platformları hukuki olarak daha erişilebilir hale gelecek.

Yönetmelik sadece oyun satışı yapan dijital mağazaları değil, aynı zamanda çok oyunculu çevrimiçi etkileşim sunan oyun servislerini de kapsıyor. Bu, Epic Games Store ve PlayStation Store gibi platformların operasyonel yapılarında önemli değişiklikler yapması gerektiği anlamına geliyor. Vergilendirme süreçlerinin şeffaflığı da bu kararın kritik hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kullanıcı Hakları ve İçerik Denetimi

Getirilen temsilcilik zorunluluğu sayesinde, çocukları koruma ve Türkiye’deki değer yargılarına aykırı zararlı içeriklerin engellenmesi konusunda BTK’nın denetim yetkisi artıyor. Daha önce erişilmesi zor olan yurt dışı merkezli platformlar, artık yerel muhataplar aracılığıyla çok daha hızlı denetlenebilecek. Bu durum, içerik yönetiminde daha sıkı kuralların uygulanabileceği sinyalini veriyor.

Uymayan Platformlar Ağır Yaptırımlarla Karşılaşacak

Eğer bir platform, belirlenen süre içinde Türkiye’de resmi temsilci atamazsa, kademeli olarak ağır yaptırımlarla yüzleşecek. İlk aşamada yüksek miktarda idari para cezaları uygulanacak. Şartların yerine getirilmemesi halinde ise reklam yasakları ve son çare olarak bant daraltma gibi erişim kısıtlamaları gündeme gelebilecek. Bu tür bir kısıtlama, özellikle Steam üzerindeki Türk oyuncu kitlesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Bu durum, dijital pazardaki oyuncular için hem hukuki netlik hem de potansiyel erişim sorunları riskini beraberinde getiriyor. Tüketici hakları konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetki alanının netleşecek olması ise kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Powerbank gibi telefon Realme P4 Power tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oyun platformları için getirilen bu temsilcilik zorunluluğu, oyun fiyatlarına nasıl yansıyacaktır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!