Samsung, akıllı telefon dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, şirketin bir sonraki amiral gemisi modelinin, hücresel kapsama alanının olmadığı yerlerde bile iletişimi mümkün kılan uydu bağlantısı teknolojisiyle gelebileceğini gösteriyor. Peki, Samsung’un yeni Galaxy S26 serisi, bu teknolojiyle akıllı telefon pazarında yeni bir standart belirleyebilir mi?

Galaxy S26 serisi FCC kayıtlarında göründü

Yaklaşan Galaxy S26 serisi, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında ortaya çıktı ve bu da önemli bağlantı özelliklerini doğruladı. Listelemelere göre, serideki üç model de (Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra) Uzaydan Tamamlayıcı Kapsama (SCS) ve Karasal Olmayan Ağ (NTN) teknolojilerini destekliyor. Bu, cihazların acil durumlarda uydu arama ve mesajlaşma yeteneğine sahip olacağının en güçlü kanıtı.

Bu teknolojinin varlığı, S26 serisi kullanıcılarının mobil şebekenin çekmediği dağlık alanlar, çöller veya açık denizler gibi yerlerde bile metin mesajları gönderip alabileceği anlamına geliyor. Apple’ın iPhone’larda sunduğu acil durum özelliğine benzer bir yapıda çalışması beklenen bu sistem, hayat kurtarıcı bir rol üstlenebilir. Ancak özelliğin başlangıçta belirli bölgelerle sınırlı olabileceği tahmin ediliyor.

Sadece uydu değil, yeni nesil bağlantı teknolojileri de yolda

FCC belgeleri, Galaxy S26 modellerinin sadece uydu bağlantısıyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Cihazlar aynı zamanda Wi-Fi 7, Bluetooth LE, NFC ve Ultra Geniş Bant (UWB) gibi en güncel kablosuz bağlantı standartlarını da destekleyecek. Özellikle Wi-Fi 7 desteği, kullanıcılara daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha stabil bir internet deneyimi sunacak.

Samsung’un bu önemli adım için Skylo firmasıyla bir ortaklık kurabileceği de konuşuluyor. Daha önceki sızıntılar, şirketin kendi geliştirdiği Exynos Modem 5410 yongasının bu tür bir iş birliğine zemin hazırladığını ortaya koymuştu. Bu ortaklık, Samsung’un uydu iletişimini sadece metin tabanlı değil, aynı zamanda sesli aramalara da genişletme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken, uydu bağlantısı özelliği stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Apple’ın acil durum SOS özelliği ile öncülük ettiği bu alana Samsung’un da iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Galaxy S26 ile sunulacak bu özellik, markanın teknoloji liderliği konusundaki iddiasını pekiştirebilir ve kullanıcılara önemli bir güvenlik katmanı sunabilir.

Özellikle sık seyahat edenler, doğa sporlarıyla ilgilenenler veya hücresel altyapının zayıf olduğu bölgelerde yaşayanlar için Galaxy S26 modelleri cazip bir seçenek haline gelebilir. Bu teknoloji, akıllı telefonların sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir güvenlik cihazı olarak da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

İlginizi Çekebilir: Strava Apple Watch uygulamasına rota navigasyonu özelliği geliyor! İşte yeni özellik

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 serisinde uydu bağlantısı özelliğini kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!