Walmart, Perakende Mağazalarına Bitcoin ATM’leri Kuruyor!

Dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart, ABD mağazalarında Coinstar tarafından yüklenen Bitcoin ATMlerinden Bitcoin satın almanın mümkün olacağını duyurdu.

Walmart, tüketicilerin bazı ABD mağazalarında Coinstar kioskları olarak Bitcoin satın alabilecekleri bir pilot program başlattığını belirtti. Walmart iletişim direktörü Molly Blakeman, gelişme hakkında şunları söyledi:

“Coinstar, CoinMe ile ortaklaşa şekilde müşterilerinin Bitcoin satın almak için nakit kullanmalarını sağlayan bir pilot uygulama başlattı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Walmart mağazalarında bu pilot uygulamanın parçası olan 200 Coinstar kiosku var.”

Bay Blakeman, Coinstar’ın pilot testinin bu ayın başlarında başladığını ve pilot programın Walmart mağazalarında 200 kiosk içerdiğini söyledi.

Program, müşterilerin bazı kiosklarında Bitcoin satın almalarını sağlamak için Bitcoin ATM’lerinde uzmanlaşmış CoinMe adlı bir kripto para birimi değişimi ve ödeme şirketi ile ortaklık kuran Coinstar’ın daha geniş bir girişiminin bir parçası.

Walmart sözcüsü, ABD genelinde Walmart mağazalarında tüketicilerin Bitcoin satın almasına izin verecek 200 Coinstar kiosku bulunduğunu belirtti.

Müşterilerinin fiziksel paraları nakit olarak takas etmelerine olanak tanıyan makineleriyle tanınan Coinstar, dünya çapında 8.000’den fazla kioskta Bitcoin sağlamayı planlıyor.

Walmart eylül ayında, Litecoin’in (LTC) Walmart mağazalarında ödeme olarak kabul edileceğini iddia eden sahte bir basın açıklaması yayınlandığında, bu iddiayı yalanlamıştı. Sahte haberler, Litecoin’in fiyatında ciddi dalgalanmalar yaratmıştı.

Duyuru yanlış olsa da Walmart, ticari faaliyetlerinde kripto para biriminin geleceğini inceliyor. Ağustos ayında Walmart, kripto para birimi ve dijital ürünler için lider arayışındaydı. Resmi işe alım bilgilerine göre Walmart , ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahip olan ve kripto para birimi ve bununla ilgili teknolojilere ilişkin derinlemesine bir anlayışa sahip yetenekler bulmayı amaçlıyordu.