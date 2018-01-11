Türkiye’de 2017 Yılında Elektrikli ve Hibrit Araç Satışı 5’e Katlandı!

Son yılların en popüler otomobilleri olan elektrikli ve benzin-elektrik hibriti araçlar, Türkiye’de de daha fazla ilgi görmeye başladı. 2016 yılına göre 5 kat daha fazla satın alınan hibrit ve elektrikli araçlar 2018 yılında çok daha fazla satış olacağını gösteriyor.

Tesla’nın Model serisi ile dikkat toplayan ve neredeyse her markanın en kötü bir hibrit araca sahip olduğu otomobil sektöründeki bu değişim görünüşe göre ülkemizde de cevap almaya başlamış. 2016 yılında 994 adet elektrikli ve hibir araç satılırken, geçtiğimiz yıl bu sayı 4528’e çıkmış. Bu sayının 77 adeti %100 elektrikli modeller olurken, 4451 adeti hibrit motorlu modeller oldu. 4bin sınırını geçen pazarın lideri Toyota olarak dikkat çekiyor. Hatta Toyota, toplam hibrit satışlarının %92’sini tek başına gerçekleştirmeyi başardı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçları Platformu tarafından yayımnlanan verilere göre 2017’de en çok satan elektrikli ya da hibrit olan araç Toyota CH-R oldu. CH-R’ın hem benzinli hem hibrit modeli bulunurken verilere göre toplamda 6278 C-HR satan firma, bunun 3381 adeti ise Hibrit C-HR olarak, benzin motorlu kardeşini geride bıraktığı görülüyor. Ancak bir diğer hibriti olan Yaris ise 2016’da 835 adet satarken, bu geçtiğimiz sene 163 adet ile sınırlı kalmış.

Hibrite artan ilgi artarken dünyanın asıl geçişe başladığı %100 elektrikli araçlar konusunda ise ilgi halen az görünüyor. Geçtiğimiz yıl 44 olan elektrikli araçların satış rakamı, bu yıl 77 adet olarak artmış olsa da sayı olarak hiç de iç açıcı görünmüyor. Bu araçlar için ÖTV oranları %3, %7, %15 ve MTV oranı sıfır olmasına rağmen Türk tüketicisi bu yıl da elektrikli araçlara rağbet göstermedi. Fakat bunun sebebinin ülkemizde %100 elektrikli olarak sadece 2 aracın satılması olarak gösterilebilir. Bu noktada BMW i3 35 adet, Renault Zoe ise 42 adet satabildi. Tesla rakamları ise dahil değil. Bunun asıl sebebinin ise bu iki aracın da oldukça yüksek fiyatlara sahip olması olarak gösterilebilir.