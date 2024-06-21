Elektronik Mühür dönemi başlıyor, Bakan müjdeyi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında gerçekleştirilen “elektronik mühür” düzenlemesine dair önemli bilgiler paylaştı. Yeni e-mühür uygulaması, şirketler, kuruluşlar ve kurumlar için geliştirilmiş bir çözüm ve dijitalleşme sürecinde büyük kolaylıklar sunacak.

İçindekiler Elektronik Mühür Düzenlemesi ile Kamu İşlemleri Dijitalleşiyor

Elektronik Mühür Düzenlemesi ile Kamu İşlemleri Dijitalleşiyor

Bakan Uraloğlu, elektronik imzanın gerçek kişilere verildiğini ve kişinin ıslak imzasına karşılık geldiğini belirterek, imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını ifade etti. Öte yandan Elektronik Mühür ise ise tüzel kişilikler yani şirketler, kuruluşlar ve kurumlar için özel olarak geliştirilmiş bir uygulama.

Elektronik mühür ile ilgili olarak Uraloğlu “Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kağıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de ilgili kanun kapsamında yetkilendirilmiş ve aktif olarak faaliyet gösteren 8 elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunduğunu belirtti. Bu ESHS’ler, elektronik mühürleri de elektronik imza mevzuatı kapsamında verecek. Uraloğlu, “Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik mührün, mali mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, elektronik imzalı verileri kimin imzaladığı kadar imzalayanın hangi kurum adına imza attığının da önemli olduğunu belirterek, “Elektronik ortamda bir belgeyi üreten kurum, kuruluş, işletme ya da tüzel kişiliğin belirlenebilmesi için mali mühür uygulamasını başlattık. 5070 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikle hukuki dayanağı oluşturulan elektronik mühür ile ilgili çalışmaların yapılmasının ardından elektronik mührün hem mali mühür hem de kurumsal mühür yerine kullanılabilmesini sağlayacağız.” dedi.

Bu yeni adım ile Türkiye’de dijitalleşme süreci başka bir seviyeye çıkacak. Bakan Uraloğlu döneminde Türkiye özellikle dijitalleşme ve yapay zeka alanında birçok adım attı. Umuyoruz ki bu tarz haberlerin devamı da gelir.

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