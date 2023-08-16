Türkiye’de telefon fiyatlarının arşa çıkmasından sonra kullanıcılar yurtdışı telefonlara yönelmeye başladı. IMEI kayıt ücretinin de 20.000 TL olmasından sonra beklenen maalesef ki oldu. MOBİSAD’ın açıklamasına göre Türkiye’de telefon pazarındaki telefonların yüzde 32.59’u bilinmeyen kanallara ait. Yani bu dilimdeki telefonların tamamı yurtdışından ülkemize gelmiş olan modeller.

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Bildiğiniz gibi çift SIM kartlı telefonlar ülkemizde 4 ay normal SIM 4 ay da e-SIM olarak kullanılabiliyor. Toplamda 8 ay kullanım sunan bu yöntemden dolayı insanlar yarı fiyatına yurtdışından telefon alıp ülkemizde kullanıyor. Orta segment Android telefon kullanacağına iPhone 14 Pro Max alan kullanıcıların sayısı gün geçtikçe artacak gibi görünüyor.

Türkiye akıllı telefon pazarının %32,59’u bilinmeyen bir kanala ait! pic.twitter.com/CdhcJCN3ID — MOBİSAD (@mobisadorg) August 12, 2023

Yapılan araştırma sonucu ülkemizde en çok tercih edilen telefon markaları da belli oldu. Bu markalar şu şekilde sıralanıyor;

Samsung – %22,21 Apple – %18,62 Xiaomi – %12,96 Huawei – %5,95 Oppo – %2,71 Realme – %0,78 General Mobile – %0,61 Vivo – %0,53 Tecno – %0,41 Diğer – %2,62